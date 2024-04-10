Все дети обожали сырную запеканку, которую подают в школе. Некоторые люди до сих пор считают, что вкуснее блюда в школьных столовых не было, но с радостью хотели бы почувствовать этот вкус снова.

Рецептом сырной запеканки, которая по вкусу выходит почти как в школе, поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо, используя тесто фило.

Ингредиенты

Тесто фило – 8 листков

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Яйца – 4 шт

Кисломолочный творог 5% – 600 гр

Сахар – 3-4 ст.л.

Сливочное масло

Ингредиенты для заливки

Яйцо – 1 шт

Сметана – 4 ст.л.

Сахар – ½ ч.л.

Способ приготовления

1.Яйца смешиваем с творогом и пробиваем блендером до однородности. Добавляем сахар.

2. Тесто фило выкладываем в форму для запекания, формируя корзинку. Каждый пласт теста смазываем растопленным сливочным маслом.

3. Выкладываем начинку на тесто и закрываем краешком. Выкладываем новый слой, и повторяем действия.

4. Когда тесто и начинка закончатся, закрываем пирог.

5. Готовим заливку, смешивая и пробивая блендером все ингредиенты.

6. Заливаем пирог и отправляем выпекаться в течение 50 минут при 170 градусах.

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