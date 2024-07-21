Сырная запеканка с ягодами: что добавить, чтобы получилась очень нежная и легкая

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сырная запеканка с ягодами: что добавить, чтобы получилась очень нежная и легкая

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления творожной запеканки с ягодами. При правильном соблюдении технологии у вас получится необыкновенно вкусное, нежное и легкое блюдо, прекрасно подходящее в качестве завтрака, перекуса, или просто к кофе или чаю.

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Как приготовить такую запеканку, чтобы она точно понравилась всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. Как оказалось, это совсем не сложно.

Сырная запеканка с ягодами: что добавить, чтобы получилась очень нежная и легкая

Ингредиенты

  • Сыр кисломолочный – 350 гр
  • Маскарпоне – 250 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Сгущенка – 70 мл
  • Ванилин – по вкусу
  • Манка – 3-4 ст.л.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Ягоды – по вкусу

Способ приготовления

1. Все ингредиенты хорошо перебить до однородности с помощью блендера.

Сырная запеканка с ягодами: что добавить, чтобы получилась очень нежная и легкая

2. Выложить в контейнеры для запекания. Равномерно распределить.

3. Ягоды хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.

Сырная запеканка с ягодами: что добавить, чтобы получилась очень нежная и легкая

4. Сверху на творожную массу выложить ягоды и поставили в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

Сырная запеканка с ягодами: что добавить, чтобы получилась очень нежная и легкая

5. Дать немного остыть и присыпать сахарной пудрой.

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