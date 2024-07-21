Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления творожной запеканки с ягодами. При правильном соблюдении технологии у вас получится необыкновенно вкусное, нежное и легкое блюдо, прекрасно подходящее в качестве завтрака, перекуса, или просто к кофе или чаю.

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Как приготовить такую запеканку, чтобы она точно понравилась всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. Как оказалось, это совсем не сложно.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 350 гр

Маскарпоне – 250 гр

Яйца – 2 шт

Сгущенка – 70 мл

Ванилин – по вкусу

Манка – 3-4 ст.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Ягоды – по вкусу

Способ приготовления

1. Все ингредиенты хорошо перебить до однородности с помощью блендера.

2. Выложить в контейнеры для запекания. Равномерно распределить.

3. Ягоды хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.

4. Сверху на творожную массу выложить ягоды и поставили в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

5. Дать немного остыть и присыпать сахарной пудрой.

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