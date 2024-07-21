Сырная запеканка с ягодами: что добавить, чтобы получилась очень нежная и легкая
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления творожной запеканки с ягодами. При правильном соблюдении технологии у вас получится необыкновенно вкусное, нежное и легкое блюдо, прекрасно подходящее в качестве завтрака, перекуса, или просто к кофе или чаю.
Как приготовить такую запеканку, чтобы она точно понравилась всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. Как оказалось, это совсем не сложно.
Ингредиенты
- Сыр кисломолочный – 350 гр
- Маскарпоне – 250 гр
- Яйца – 2 шт
- Сгущенка – 70 мл
- Ванилин – по вкусу
- Манка – 3-4 ст.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Ягоды – по вкусу
Способ приготовления
1. Все ингредиенты хорошо перебить до однородности с помощью блендера.
2. Выложить в контейнеры для запекания. Равномерно распределить.
3. Ягоды хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.
4. Сверху на творожную массу выложить ягоды и поставили в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
5. Дать немного остыть и присыпать сахарной пудрой.
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