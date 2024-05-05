Совсем скоро наступит Пасха и миллионы людей наполнят свои корзины разными вкусностями и пойдут святить их в церковь. Конечно же, основным блюдом этой корзины станет паска. Именно поэтому очень важно, чтобы паска выглядела красиво и была очень вкусной.

Рецептом именно такой паски поделилась фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она рассказала, как приготовить ягодно-лимонный паску так, чтобы она стала настоящим украшением корзины и пасхального стола. А еще, это блюдо можно готовить в любой другой день, ведь это необыкновенно вкусный сырный десерт.

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Ингредиенты

Сыр кисломолочный 5-9% – 500 гр

Желтки – 2 шт

Сгущенка – 120 гр

Масло 73% – 80 гр

Ванильный сахар

Сливки 33% – 100 гр

Цедра лимона – 1 шт

Ягодный соус – 40 гр

Способ приготовления

1. Сыр перебить блендером, добавить сгущенку, желтки, масло комнатной температуры, ванильный сахар и перемешать до однородности.

2.Поставить эту массу на водяную баню и постоянно помешивая, довести до того, чтобы она начала кипеть. Сразу выключаем нагрев и оставляем до охлаждения.

3. Сливки взбить, добавить в творожную массу и перемешать. Разделить на две равные части. В одну добавить ягодный соус, а в другую потереть цедру лимона.

4. Форму застелить марлей. Сначала ее замочить в воде, выкрутить хорошо и сложить вдвое.

5. Выкладывать творожную массу поочередно – лимонную и ягодную.

6. Сверху закрыть марлей, поставить под пресс. А саму форму – в глубокую емкость, так как будет выделяться сыворотка. Оставить на 24 часа.

7. Вынуть из формы и украсить по желанию.

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