Несмотря на то, что сырники – это жареное блюдо, оно может быть очень легким и низкокалорийным. Главное – это совмещать правильные ингредиенты. А лучшим вариантом будет заменить традиционную пшеничную муку на другой ингредиент – манку.

Идея приготовления сырников без муки опубликована на странице kistachka в Instagram.

Ингредиенты:

сыр рассыпчатый 2-5% – 300 г

желток – 1 шт

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сахар – 1-2 ст.л

соль – щепотка

ванилин – 1 г (по желанию)

манная крупа – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. К сыру добавить желток, соль, сахар, ванилин, взбить блендером до образования гладкой, однородной массы.

2. Добавить манную крупу, размешать, оставить на 15 минут.

3. Слепить сырники с помощью стакана – , так они получаются идеально формы, высокие и красивые.

4. Жарить на растительном масле с одной стороны без крышки до румяности. Перевернуть, накрыть крышкой и на слабом огне пожарить еще несколько минут.

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