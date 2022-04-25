Сырники без муки: чем заменить привычный ингредиент
Несмотря на то, что сырники – это жареное блюдо, оно может быть очень легким и низкокалорийным. Главное – это совмещать правильные ингредиенты. А лучшим вариантом будет заменить традиционную пшеничную муку на другой ингредиент – манку.
Идея приготовления сырников без муки опубликована на странице kistachka в Instagram.
Ингредиенты:
сыр рассыпчатый 2-5% – 300 г
желток – 1 шт
сахар – 1-2 ст.л
соль – щепотка
ванилин – 1 г (по желанию)
манная крупа – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. К сыру добавить желток, соль, сахар, ванилин, взбить блендером до образования гладкой, однородной массы.
2. Добавить манную крупу, размешать, оставить на 15 минут.
3. Слепить сырники с помощью стакана – , так они получаются идеально формы, высокие и красивые.
4. Жарить на растительном масле с одной стороны без крышки до румяности. Перевернуть, накрыть крышкой и на слабом огне пожарить еще несколько минут.
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