Сырники без муки: что добавить в творог, чтобы они держали форму
Домашние сырники можно готовить с мукой и без, заменив ее манкой, кокосовой стружкой. Для того, чтобы сырники хорошо держали форму, нужно выбирать жирный творог и желательно перетереть его через сито.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников из творога и рикотты.
Ингредиенты:
- 100 г сыра в брикете
- 100 г. рикотты
- 1 желток
- сахарозаменитель/сахар
- 2 ст.л. манки/1-2 ст.л. для присыпки
- ванилин/ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Смешайте два вида сыра, желток, сахар, ванильный сахар и манку, перемешайте.
2. Присыпьте досточку манкой, выложите творожную смесь и руками сформируйте колбаску и разделите на равные части. Обваляйте в манке и формируем сырники. Для того чтобы лучше жарились, поставьте их в морозильную камеру хотя бы на 30 минут.
3. Жарьте сырники на хорошо разогретой сковороде. По 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне под крышкой.
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