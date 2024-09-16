Сырники без муки: что добавить в творог, чтобы они держали форму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Сырники без муки: что добавить в творог, чтобы они держали форму

Домашние сырники можно готовить с мукой и без, заменив ее манкой, кокосовой стружкой. Для того, чтобы сырники хорошо держали форму, нужно выбирать жирный творог и желательно перетереть его через сито. 

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Домашние сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников из творога и рикотты. 

Рецепт сырников

Ингредиенты: 

  • 100 г сыра в брикете
  • 100 г. рикотты
  • 1 желток
  • сахарозаменитель/сахар
  • 2 ст.л. манки/1-2 ст.л. для присыпки
  • ванилин/ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Смешайте два вида сыра, желток, сахар, ванильный сахар и манку, перемешайте.

Творожное тесто

2. Присыпьте досточку манкой, выложите творожную смесь и руками сформируйте колбаску и разделите на равные части. Обваляйте в манке и формируем сырники.  Для того чтобы лучше жарились, поставьте их в морозильную камеру хотя бы на 30 минут.

Приготовление сырников

3. Жарьте сырники на хорошо разогретой сковороде. По 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне под крышкой.

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