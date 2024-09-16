Домашние сырники можно готовить с мукой и без, заменив ее манкой, кокосовой стружкой. Для того, чтобы сырники хорошо держали форму, нужно выбирать жирный творог и желательно перетереть его через сито.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников из творога и рикотты.

Ингредиенты:

100 г сыра в брикете

100 г. рикотты

1 желток

сахарозаменитель/сахар

2 ст.л. манки/1-2 ст.л. для присыпки

ванилин/ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Смешайте два вида сыра, желток, сахар, ванильный сахар и манку, перемешайте.

2. Присыпьте досточку манкой, выложите творожную смесь и руками сформируйте колбаску и разделите на равные части. Обваляйте в манке и формируем сырники. Для того чтобы лучше жарились, поставьте их в морозильную камеру хотя бы на 30 минут.

3. Жарьте сырники на хорошо разогретой сковороде. По 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне под крышкой.

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