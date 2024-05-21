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Из чего приготовить сырники, если классические уже надоели: интересная идея соленого блюда
Если вы любите сырники, но уже чувствуете, что их классическое приготовление уже начинает вам надоедать, советуем обратить внимание на этот рецепт. В результате на вашем столе появится очень интересное и необычное блюдо, которое будет непринужденным вкусом.
Фудблогер с ником vika marchenko в качестве замены классическим сырникам предложила приготовить сырники из рикоты. Как правильно это сделать она рассказала в Instagram.
Ингредиенты
- Рикота – 500 гр
- Желток – 2 шт
- Сахарная пудра – 40 гр
- Мука – 50 гр
Способ приготовления
1. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости, муку обязательно просеиваем.
2. Перемешиваем до однородности и формируем сырники.
3. Обжариваем с обеих сторон до золотистости.
4. Подаем со сметаной и клубничным соусом.
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