Из чего приготовить сырники, если классические уже надоели: интересная идея соленого блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
75
Из чего приготовить сырники, если классические уже надоели: интересная идея соленого блюда

Если вы любите сырники, но уже чувствуете, что их классическое приготовление уже начинает вам надоедать, советуем обратить внимание на этот рецепт. В результате на вашем столе появится очень интересное и необычное блюдо, которое будет непринужденным вкусом.

Фудблогер с ником vika marchenko в качестве замены классическим сырникам предложила приготовить сырники из рикоты. Как правильно это сделать она рассказала в Instagram.

Из чего приготовить сырники, если классические уже надоели: интересная идея соленого блюда

Ингредиенты

  • Рикота – 500 гр
  • Желток – 2 шт
  • Сахарная пудра – 40 гр
  • Мука – 50 гр
Видео дня

Способ приготовления

1. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости, муку обязательно просеиваем.

Из чего приготовить сырники, если классические уже надоели: интересная идея соленого блюда

2. Перемешиваем до однородности и формируем сырники.

Из чего приготовить сырники, если классические уже надоели: интересная идея соленого блюда

3. Обжариваем с обеих сторон до золотистости.

Из чего приготовить сырники, если классические уже надоели: интересная идея соленого блюда

4. Подаем со сметаной и клубничным соусом.

На OBOZ.UA есть много других рецептов сырников:

Сейчас мы готовим

Все рецепты