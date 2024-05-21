Если вы любите сырники, но уже чувствуете, что их классическое приготовление уже начинает вам надоедать, советуем обратить внимание на этот рецепт. В результате на вашем столе появится очень интересное и необычное блюдо, которое будет непринужденным вкусом.

Фудблогер с ником vika marchenko в качестве замены классическим сырникам предложила приготовить сырники из рикоты. Как правильно это сделать она рассказала в Instagram.

Ингредиенты

Рикота – 500 гр

Желток – 2 шт

Сахарная пудра – 40 гр

Мука – 50 гр

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Способ приготовления

1. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости, муку обязательно просеиваем.

2. Перемешиваем до однородности и формируем сырники.

3. Обжариваем с обеих сторон до золотистости.

4. Подаем со сметаной и клубничным соусом.

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