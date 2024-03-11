Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются
Вместо популярного киевского торта можно приготовить сырники. Они могут быть очень похожи на десерт. Ореховый кранч и нежный заварной крем станут отличным дополнением к изделиям.
Идея приготовления сырников с орехами и заварным кремом опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Сырники точно не распадутся.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 350 мл
- желтки – 2 шт
- яйцо – 1 шт
- мука – 50 г
- сливочное масло – 50 г
- сахар – 120 г
- ванильный экстракт – по желанию
Для сырников:
- кисломолочный творог – 250 г
- желток – 1 шт
- фундуковая мука – 1 ст. л.
- мука пшеничная – 1 ст.л.
- сахар – по желанию
- ароматизатор рома/коньяка
Для кранча:
1. Для кранча взбить безе (1 белок, 50 г сахара, взбить белок до мягких пиков, добавить сахар, взбить до стойкости, запекать-сушить 1 час при температуре 70-100 градусов), фундук и кешью.
Способ приготовления сырников:
1. К сыру добавить желток.
2. Засыпать муку.
3. Добавить сахар и ароматизатор рома/коньяка.
4. Замесить тесто.
5. Сформировать сырники.
6. Обжарить на сковороде с двух сторон.
7. Выложить на тарелку.
8. По бокам промазать готовым кранчем.
9. Залить кремом.
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