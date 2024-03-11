Вместо популярного киевского торта можно приготовить сырники. Они могут быть очень похожи на десерт. Ореховый кранч и нежный заварной крем станут отличным дополнением к изделиям.

Идея приготовления сырников с орехами и заварным кремом опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Сырники точно не распадутся.

Ингредиенты для крема:

молоко – 350 мл

желтки – 2 шт

яйцо – 1 шт

мука – 50 г

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сливочное масло – 50 г

сахар – 120 г

ванильный экстракт – по желанию

Для сырников:

кисломолочный творог – 250 г

желток – 1 шт

фундуковая мука – 1 ст. л.

мука пшеничная – 1 ст.л.

сахар – по желанию

ароматизатор рома/коньяка

Для кранча:

1. Для кранча взбить безе (1 белок, 50 г сахара, взбить белок до мягких пиков, добавить сахар, взбить до стойкости, запекать-сушить 1 час при температуре 70-100 градусов), фундук и кешью.

Способ приготовления сырников:

1. К сыру добавить желток.

2. Засыпать муку.

3. Добавить сахар и ароматизатор рома/коньяка.

4. Замесить тесто.

5. Сформировать сырники.

6. Обжарить на сковороде с двух сторон.

7. Выложить на тарелку.

8. По бокам промазать готовым кранчем.

9. Залить кремом.

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