Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
450
Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

Вместо популярного киевского торта можно приготовить сырники. Они могут быть очень похожи на десерт. Ореховый кранч и нежный заварной крем станут отличным дополнением к изделиям.

Идея приготовления сырников с орехами и заварным кремом опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Сырники точно не распадутся.

Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 350 мл
  • желтки – 2 шт
  • яйцо – 1 шт
  • мука – 50 г
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  • сливочное масло – 50 г
  • сахар – 120 г
  • ванильный экстракт – по желанию

Для сырников:

  • кисломолочный творог – 250 г
  • желток – 1 шт
  • фундуковая мука – 1 ст. л.
  • мука пшеничная – 1 ст.л.
  • сахар – по желанию
  • ароматизатор рома/коньяка

Для кранча:

1. Для кранча взбить безе (1 белок, 50 г сахара, взбить белок до мягких пиков, добавить сахар, взбить до стойкости, запекать-сушить 1 час при температуре 70-100 градусов), фундук и кешью.

Способ приготовления сырников:

Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

1. К сыру добавить желток.

2. Засыпать муку.

Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

3. Добавить сахар и ароматизатор рома/коньяка.

4. Замесить тесто.

Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

5. Сформировать сырники.

6. Обжарить на сковороде с двух сторон.

Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

7. Выложить на тарелку.

Сырники, как киевский торт: очень нежные и не распадаются

8. По бокам промазать готовым кранчем.

9. Залить кремом.

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