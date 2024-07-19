Сырники, которые не нужно жарить: пошаговый рецепт идеального завтрака

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
57
Сырники, которые не нужно жарить: пошаговый рецепт идеального завтрака

Во время постоянного отключения электроэнергии очень трудно готовить полезную пищу, особенно если в доме установлена электрическая варочная поверхность. Поэтому приходится адаптировать привычные рецепты под современные реалии жизни и учиться готовить блюда в духовке, если она, конечно же, газовае.

Видео дня

Как приготовить сырники без обжарки, в Instagram рассказала фудблогер с ником oksana_khoroviak. Это отличный вариант завтрака, который, кстати, не навредит фигуре.

Сырники, которые не нужно жарить: пошаговый рецепт идеального завтрака

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог 5% – 500 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Рисовая мука – 5 ст.л.
  • Сахарозаменитель – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки

  • Мягкий сыр
  • Греческий йогурт
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Ягода

Способ приготовления

1. Сыр смешиваем с яйцом, сахарозаменителем и мукой.

2. Делаем плоские лепешки и стаканом небольшое углубление внутри.

Сырники, которые не нужно жарить: пошаговый рецепт идеального завтрака

3. Для начинки смешиваем мягкий творог, сахарозаменитель по вкусу и йогурт.

Сырники, которые не нужно жарить: пошаговый рецепт идеального завтрака

4. Добавляем начинку на лепешки и выкладываем ягоды.

Сырники, которые не нужно жарить: пошаговый рецепт идеального завтрака

5. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 в течение 20-25 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты сырников:

 
Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты