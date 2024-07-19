Сырники, которые не нужно жарить: пошаговый рецепт идеального завтрака
Во время постоянного отключения электроэнергии очень трудно готовить полезную пищу, особенно если в доме установлена электрическая варочная поверхность. Поэтому приходится адаптировать привычные рецепты под современные реалии жизни и учиться готовить блюда в духовке, если она, конечно же, газовае.
Как приготовить сырники без обжарки, в Instagram рассказала фудблогер с ником oksana_khoroviak. Это отличный вариант завтрака, который, кстати, не навредит фигуре.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог 5% – 500 гр
- Яйцо – 1 шт
- Рисовая мука – 5 ст.л.
- Сахарозаменитель – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Мягкий сыр
- Греческий йогурт
- Сахар – 1 ст.л.
- Ягода
Способ приготовления
1. Сыр смешиваем с яйцом, сахарозаменителем и мукой.
2. Делаем плоские лепешки и стаканом небольшое углубление внутри.
3. Для начинки смешиваем мягкий творог, сахарозаменитель по вкусу и йогурт.
4. Добавляем начинку на лепешки и выкладываем ягоды.
5. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 в течение 20-25 минут.
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