Во время постоянного отключения электроэнергии очень трудно готовить полезную пищу, особенно если в доме установлена электрическая варочная поверхность. Поэтому приходится адаптировать привычные рецепты под современные реалии жизни и учиться готовить блюда в духовке, если она, конечно же, газовае.

Видео дня

Как приготовить сырники без обжарки, в Instagram рассказала фудблогер с ником oksana_khoroviak. Это отличный вариант завтрака, который, кстати, не навредит фигуре.

Ингредиенты

Кисломолочный творог 5% – 500 гр

Яйцо – 1 шт

Рисовая мука – 5 ст.л.

Сахарозаменитель – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Мягкий сыр

Греческий йогурт

Сахар – 1 ст.л.

Ягода

Способ приготовления

1. Сыр смешиваем с яйцом, сахарозаменителем и мукой.

2. Делаем плоские лепешки и стаканом небольшое углубление внутри.

3. Для начинки смешиваем мягкий творог, сахарозаменитель по вкусу и йогурт.

4. Добавляем начинку на лепешки и выкладываем ягоды.

5. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 в течение 20-25 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты сырников: