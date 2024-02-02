Сырники, которые не распадаются: что нужно обязательно добавить в основу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Сырники, которые не распадаются: что нужно обязательно добавить в основу

Домашние сырники можно готовить как из домашнего творога, так и из магазинного, главное – чтобы он не был жидким. Для того, чтобы сырники держали форму, в основу нужно добавить кокосовую стружку или манку.

Вкусные сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных кокосовых сырников, которые будут держать форму.

Рецепт сырников, которые не будут распадаться
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Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • 3-4 ст. л муки
  • 3 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. кокосовой стружки
  • изюм
  • масло (лучше кокосовое)

Способ приготовления:

1. Творог перетрите вилкой, добавьте яйца, взбитые с сахаром, хорошо вымешайте. Всыпьте муку и стружку, добавьте промытый и высушенные изюм и смешайте все.

Кисломолочный творог для сырников

2. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке (можно в стружке), жарьте до румяности по бокам на среднем огне.

Готовые сырники

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