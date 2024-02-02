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Сырники, которые не распадаются: что нужно обязательно добавить в основу
Домашние сырники можно готовить как из домашнего творога, так и из магазинного, главное – чтобы он не был жидким. Для того, чтобы сырники держали форму, в основу нужно добавить кокосовую стружку или манку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных кокосовых сырников, которые будут держать форму.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- яйца – 2 шт.
- 3-4 ст. л муки
- 3 ст. л. сахара
- 3 ст. л. кокосовой стружки
- изюм
- масло (лучше кокосовое)
Способ приготовления:
1. Творог перетрите вилкой, добавьте яйца, взбитые с сахаром, хорошо вымешайте. Всыпьте муку и стружку, добавьте промытый и высушенные изюм и смешайте все.
2. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке (можно в стружке), жарьте до румяности по бокам на среднем огне.
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