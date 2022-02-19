Сырники, которые никогда не разваливаются: делимся технологией
Часто во время приготовления сырники могут подгорать и распадаться. На это может влиять слишком жидкая консистенция теста или размер сформированных изделий.
Идея приготовления идеальных сырников опубликована на странице bloknot.food в Instagram. Рецепт заключается в том, что сырники совсем чуть-чуть поджариваются на сковороде, а затем готовятся в духовке с вкусным соусом.
Ингредиенты:
творог – 350 г
желтки – 2 шт
сахар – 2 ст/л
ванильный сахар
мука – 2 ст/л
Ингредиенты для соуса:
сметана – 200 мл
яйца – 1 шт
сахарная пудра – 3 ст/л
Способ приготовления:
1. Сыр измельчить вилкой.
2. Добавить оставшиеся ингредиенты и сформировать сырники.
3. Жарить на маленьком огне.
4. Для соуса взбить сметану с яйцом и пудрой.
5. Вылить в форму.
6. Выложить творожники и поместить в духовку на 10 минут при температуре 170 градусов.
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