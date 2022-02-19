Сырники, которые никогда не разваливаются: делимся технологией

Часто во время приготовления сырники могут подгорать и распадаться. На это может влиять слишком жидкая консистенция теста или размер сформированных изделий.

Идея приготовления идеальных сырников опубликована на странице bloknot.food в Instagram. Рецепт заключается в том, что сырники совсем чуть-чуть поджариваются на сковороде, а затем готовятся в духовке с вкусным соусом.

Ингредиенты:

творог – 350 г

желтки – 2 шт

сахар – 2 ст/л

ванильный сахар

мука – 2 ст/л

Ингредиенты для соуса:

сметана – 200 мл

яйца – 1 шт

сахарная пудра – 3 ст/л

Способ приготовления:

1. Сыр измельчить вилкой.

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2. Добавить оставшиеся ингредиенты и сформировать сырники.

3. Жарить на маленьком огне.

4. Для соуса взбить сметану с яйцом и пудрой.

5. Вылить в форму.

6. Выложить творожники и поместить в духовку на 10 минут при температуре 170 градусов.

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