Основные ингредиенты для классических сырников – творог, мука и яйца. Но изделия можно сделать не только сытными, но очень полезными. Для этого пожарьте сырники со шпинатом.

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Идея приготовления зеленых сырников со шпинатом опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instgaram. Тесто будет достаточно плотным, поэтому точно не распадется на сковороде.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 380 г

яйца – 1 шт.

шпинат – 30 г

соль, сухой чеснок

пармезан или другой сыр – 60 г

укроп – 10 г

мука – 60 г муки (30 г рисовой, 30 г овсяной)

Способ приготовления:

1. Блендером взбить яйцо со шпинатом и укропом.

2. Вылить эту массу в творог.

3. Добавить мелко натертый пармезан.

4. Просеять муку.

5. Все хорошо перемешать.

6. Жарить до готовности.

7. Подавать со сметаной.

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