Видео дня
Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным
Основные ингредиенты для классических сырников – творог, мука и яйца. Но изделия можно сделать не только сытными, но очень полезными. Для этого пожарьте сырники со шпинатом.
Идея приготовления зеленых сырников со шпинатом опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instgaram. Тесто будет достаточно плотным, поэтому точно не распадется на сковороде.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 380 г
- яйца – 1 шт.
- шпинат – 30 г
- соль, сухой чеснок
- пармезан или другой сыр – 60 г
- укроп – 10 г
- мука – 60 г муки (30 г рисовой, 30 г овсяной)
Способ приготовления:
1. Блендером взбить яйцо со шпинатом и укропом.
2. Вылить эту массу в творог.
3. Добавить мелко натертый пармезан.
4. Просеять муку.
5. Все хорошо перемешать.
6. Жарить до готовности.
7. Подавать со сметаной.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: