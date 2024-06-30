Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

Основные ингредиенты для классических сырников – творог, мука и яйца. Но изделия можно сделать не только сытными, но очень полезными. Для этого пожарьте сырники со шпинатом.

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Идея приготовления зеленых сырников со шпинатом опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instgaram. Тесто будет достаточно плотным, поэтому точно не распадется на сковороде.

Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 380 г
  • яйца – 1 шт.
  • шпинат – 30 г
  • соль, сухой чеснок
  • пармезан или другой сыр – 60 г
  • укроп – 10 г
  • мука – 60 г муки (30 г рисовой, 30 г овсяной)

Способ приготовления:

Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

1. Блендером взбить яйцо со шпинатом и укропом.

2. Вылить эту массу в творог.

Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

3. Добавить мелко натертый пармезан.

4. Просеять муку.

Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

5. Все хорошо перемешать.

Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

6. Жарить до готовности.

Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

7. Подавать со сметаной.

Сырники по-новому: что добавить в тесто, чтобы сделать блюдо полезным

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