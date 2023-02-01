Сырники по-новому на завтрак: готовятся в духовке

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сырники по-новому на завтрак: готовятся в духовке

Сырники – это самое вкусное блюдо из творога, отличный вариант быстрого завтрака и полезного десерта. Готовить их можно по-разному: с яблоками, бананом, шоколадом, подавать с соусом, вареньем или сметаной. Также их можно не только жарить.

Фудблогер Кристина с ником kris_estet на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных сырников со вкусной сметанной заливкой. Они получаются очень ароматные, пышные, нежные во вкусе и одновременно отлично держат форму.

Рецепт запеченных сырников в сметане
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Ингредиенты:

  • творог 5% – 300 г
  • яйца – 1 шт
  • мука – 30 г
  • ванильный сахар – 1\2 п

Заливка:

  • сметана 20% – 300 г
  • яйца – 1 шт
  • сахар – 60 г
  • ваниль или ванильный сахар
  • корица

Способ приготовления:

1. Творог с яйцом размять вилкой или смолоть в блендере.

Как вкусно приготовить сырники

2. К полученной массе добавить ванильный сахар. Перемешать и сразу добавить муку. Перемешать.

3. Из полученной массы сформировать шарики, с помощью стакана можно придать желаемую форму.

4. Пожарить сырники на слабом огне под крышкой.

Как приготовить сырники в духовке

5. Для приготовления заливки необходимо смешать все нужные ингредиенты.

6. Жареные сырники выложить в форму и залить заливкой.

Запеченные сырники в духовке со сметаной

7. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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