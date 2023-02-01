Сырники по-новому на завтрак: готовятся в духовке
Сырники – это самое вкусное блюдо из творога, отличный вариант быстрого завтрака и полезного десерта. Готовить их можно по-разному: с яблоками, бананом, шоколадом, подавать с соусом, вареньем или сметаной. Также их можно не только жарить.
Фудблогер Кристина с ником kris_estet на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных сырников со вкусной сметанной заливкой. Они получаются очень ароматные, пышные, нежные во вкусе и одновременно отлично держат форму.
Ингредиенты:
- творог 5% – 300 г
- яйца – 1 шт
- мука – 30 г
- ванильный сахар – 1\2 п
Заливка:
- сметана 20% – 300 г
- яйца – 1 шт
- сахар – 60 г
- ваниль или ванильный сахар
- корица
Способ приготовления:
1. Творог с яйцом размять вилкой или смолоть в блендере.
2. К полученной массе добавить ванильный сахар. Перемешать и сразу добавить муку. Перемешать.
3. Из полученной массы сформировать шарики, с помощью стакана можно придать желаемую форму.
4. Пожарить сырники на слабом огне под крышкой.
5. Для приготовления заливки необходимо смешать все нужные ингредиенты.
6. Жареные сырники выложить в форму и залить заливкой.
7. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.
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