Сырники – это самое вкусное блюдо из творога, отличный вариант быстрого завтрака и полезного десерта. Готовить их можно по-разному: с яблоками, бананом, шоколадом, подавать с соусом, вареньем или сметаной. Также их можно не только жарить.

Фудблогер Кристина с ником kris_estet на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных сырников со вкусной сметанной заливкой. Они получаются очень ароматные, пышные, нежные во вкусе и одновременно отлично держат форму.

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Ингредиенты:

творог 5% – 300 г

яйца – 1 шт

мука – 30 г

ванильный сахар – 1\2 п

Заливка:

сметана 20% – 300 г

яйца – 1 шт

сахар – 60 г

ваниль или ванильный сахар

корица

Способ приготовления:

1. Творог с яйцом размять вилкой или смолоть в блендере.

2. К полученной массе добавить ванильный сахар. Перемешать и сразу добавить муку. Перемешать.

3. Из полученной массы сформировать шарики, с помощью стакана можно придать желаемую форму.

4. Пожарить сырники на слабом огне под крышкой.

5. Для приготовления заливки необходимо смешать все нужные ингредиенты.

6. Жареные сырники выложить в форму и залить заливкой.

7. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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