Интересный рецепт сырников для завтрака: добавьте один необычный ингредиент
Сырники – один из самых любимых завтраков с детства. Они могут быть сладкими и подаваться с вареньем или сгущенкой. А могут быть соленые, подаваемые с укропом, сметанкой и чесноком. В любом случае, это отличный вариант к завтраку, придающий силы в течение дня.
Сегодня фудблогер Максим Мензак в своем Instagram рассказал о еще одном интересном рецепте сырников. Во время затворения сырного теста он добавил семена чиа, что делает это блюдо необычным.
Ингредиенты
- Творог – 700 гр
- Яйцо – 1 шт
- Ванильный сахар – 10 гр
- Сахар – 50 гр
- Манка – 40 гр
- Семена чиа – 100 гр
Способ приготовления
1. Творог процедить через сито, освободив его от излишней влаги.
2. Яйцо, ванильный сахар и сахар размешиваем венчиком.
3. Добавляем сыр, манку и семена чиа.
4. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 40 минут.
5. Формируем шарики весом 55 гр.
6. Обкатываем их в манной крупе и придаем форму сырникам.
7. Обжаривать на масле до золотистой корочки.
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