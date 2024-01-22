Сырники – один из самых любимых завтраков с детства. Они могут быть сладкими и подаваться с вареньем или сгущенкой. А могут быть соленые, подаваемые с укропом, сметанкой и чесноком. В любом случае, это отличный вариант к завтраку, придающий силы в течение дня.

Сегодня фудблогер Максим Мензак в своем Instagram рассказал о еще одном интересном рецепте сырников. Во время затворения сырного теста он добавил семена чиа, что делает это блюдо необычным.

Ингредиенты

Творог – 700 гр

Яйцо – 1 шт

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Ванильный сахар – 10 гр

Сахар – 50 гр

Манка – 40 гр

Семена чиа – 100 гр

Способ приготовления

1. Творог процедить через сито, освободив его от излишней влаги.

2. Яйцо, ванильный сахар и сахар размешиваем венчиком.

3. Добавляем сыр, манку и семена чиа.

4. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 40 минут.

5. Формируем шарики весом 55 гр.

6. Обкатываем их в манной крупе и придаем форму сырникам.

7. Обжаривать на масле до золотистой корочки.

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