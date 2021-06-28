По этой рецептуре сырники всегда ПОЛУЧАЮТСЯ. А с карамельным соусом, это что-то восхитительное! Вам понравится, все легко, просто и вкусно.
Сырники расчёт на 15 шт
500 г творога (жирностью 5%)
50 г яйца (1 шт.)
40 г желтка (2 шт.)
20 г сахара (1 ст. л.)
щепотка соли
50 г муки (2 ст. л. с горкой)
100 г (4 ст. л. с горкой, для панировки)
Карамельный соус:
100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
100 г сливок (4 ст. л., жирность 30%)
50 г сгущённого молока (2 ст. л.)
75 г сливочного масла (жирность 82%)
щепотка соли
Приготовьте сырники:
Перетрите творог через сито.
Добавьте к творогу сахар, муку, соль, яйцо и желтки. Перемешайте до однородности.
Присыпьте рабочую поверхность мукой для панировки.
Возьмите часть творожной массы и сформируйте шарик. Приплюсните его, обваляйте в муке и с помощью ножа сформируйте "шайбу". Сформируйте таким образом все сырники.
Разогрейте сковородку с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон.
Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Приготовьте карамельный соус:
Прогрейте сливки со сгущенным молоком до парения.
Отправьте в сотейник сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели.
Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенным молоком, постоянно помешивая лопаткой.
Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте.
Уберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он стал плотнее.
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