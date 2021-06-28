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Лиза Глинская
Лиза Глинская
Кондитер, основатель и преподаватель школы GL, судья проекта «МастерШеф» Все статьи автора

Сырники с карамельным соусом: рецепт

3.7т
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По этой рецептуре сырники всегда ПОЛУЧАЮТСЯ. А с карамельным соусом, это что-то восхитительное! Вам понравится, все легко, просто и вкусно.

Сырники расчёт на 15 шт

500 г творога (жирностью 5%)

50 г яйца (1 шт.)

40 г желтка (2 шт.)

20 г сахара (1 ст. л.)

щепотка соли

50 г муки (2 ст. л. с горкой)

100 г (4 ст. л. с горкой, для панировки)

Карамельный соус:

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

100 г сливок (4 ст. л., жирность 30%)

50 г сгущённого молока (2 ст. л.)

75 г сливочного масла (жирность 82%)

щепотка соли

Приготовьте сырники:

  • Перетрите творог через сито.

  • Добавьте к творогу сахар, муку, соль, яйцо и желтки. Перемешайте до однородности.

  • Присыпьте рабочую поверхность мукой для панировки.

  • Возьмите часть творожной массы и сформируйте шарик. Приплюсните его, обваляйте в муке и с помощью ножа сформируйте "шайбу". Сформируйте таким образом все сырники.

  • Разогрейте сковородку с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон.

  • Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Приготовьте карамельный соус:

  • Прогрейте сливки со сгущенным молоком до парения.

  • Отправьте в сотейник сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели.

  • Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенным молоком, постоянно помешивая лопаткой.

  • Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте.

  • Уберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он стал плотнее.

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Автор
Лиза Глинская Лиза Глинская
Место
Украина
Тег
рецепт
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