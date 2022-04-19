Сырники – идеальный вариант завтрака, который не только быстро готовится, но еще является и очень полезным и вкусным, так как их основа – творог. Готовить их можно без сахара, муки, а также с разными вкусными начинками, например, с шоколадом, карамелью, изюмом, а также с джемами, сгущеным молоком.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом очень вкусных сырников с сыром дорблю, который придаст блюду особый вкус и аромат, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Творог – 300 г

Яйца – 1 шт.

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Мука – 60 г

Сыр Дорблю – 50 г

Сахар – 50-60 г

Ванильный сахар – 10 г

Подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с яйцом, добавьте ванильный и обычный сахар, а также добавьте дорблю и все хорошо перемешайте.

2. После всыпьте туда же муку, разрыхлитель и все перемешайте до однородной консистенции.

3. Посыпьте кухонную досточку мукой и выложите на нее тесто для сырников.

4. Руками сформируйте шарики и придайте им любую форму.

5. Разогрейте сковородку, влейте масло и пожарьте сырники с обеих сторон до образования красивой золотистой корочки.

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