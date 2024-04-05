Существует очень большое количество рецептов приготовления сырников. Но данный рецепт заслуживает особого внимания, поскольку сырники готовятся в духовке и имеют интересный секрет.

Рецептом приготовления сырников в духовке с заливкой поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она не только рассказала как правильно приготовить сырники, но и что добавить к заливке, чтобы блюдо получилось действительно непревзойденным.

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Ингредиенты для сырников

Сыр – 420 гр

Мука – 70 гр

Яйцо – 1 шт + 1 желток

Сахар – 1-2 ст.л.

Ингредиенты для заливки

Сметана – 200 гр

Яйцо – 1 шт

Сахарная пудра

Способ приготовления

1. Сыр выкладываем в глубокую емкость и разминаем вилкой.

2. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

3. Формируем сырники, обкатывая их в муку.

4. В отдельной емкости совмещаем сметану, яйцо и сахарную пудру. Перемешиваем до однородности.

5. Сырники обжариваем на сковороде на большом огне до образования корочки.

6. Выкладываем сырники в форму для запекания и заливаем заливкой.

7. Отправляем выпекаться на 20-25 минут при 180 градусах.

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