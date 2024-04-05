Сырники с секретом: что добавить к заливке, чтобы блюдо получилось непревзойденным
Существует очень большое количество рецептов приготовления сырников. Но данный рецепт заслуживает особого внимания, поскольку сырники готовятся в духовке и имеют интересный секрет.
Рецептом приготовления сырников в духовке с заливкой поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она не только рассказала как правильно приготовить сырники, но и что добавить к заливке, чтобы блюдо получилось действительно непревзойденным.
Ингредиенты для сырников
- Сыр – 420 гр
- Мука – 70 гр
- Яйцо – 1 шт + 1 желток
- Сахар – 1-2 ст.л.
Ингредиенты для заливки
- Сметана – 200 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахарная пудра
Способ приготовления
1. Сыр выкладываем в глубокую емкость и разминаем вилкой.
2. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
3. Формируем сырники, обкатывая их в муку.
4. В отдельной емкости совмещаем сметану, яйцо и сахарную пудру. Перемешиваем до однородности.
5. Сырники обжариваем на сковороде на большом огне до образования корочки.
6. Выкладываем сырники в форму для запекания и заливаем заливкой.
7. Отправляем выпекаться на 20-25 минут при 180 градусах.
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