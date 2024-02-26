Существует очень много рецептов сырников, однако многие хозяйки отказываются от их приготовления, ведь не желают жарить их на масле.

Однако благодаря рецепту от фудблогера Анны Фил больше таких сомнений не будет возникать. Дело в том, что в Instagram она рассказала рецепт приготовления сырников в духовке, да еще с добавлением вишен и шоколада.

Ингредиенты

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Творог – 500 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар

Сметана 2-3 ст.л. (при необходимости)

Сливочное масло – 50 гр

Мука – 1 ст.л.

Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. К кисломолочному сыру добавляем яйца, сахар и ванильный сахар, растопленное, но не горячее масло. Хорошо перемешиваем.

2. Творог нужно выбирать мягкий, жирный и сухой. Но если у вас не такой, можно добавить несколько ложек сметаны и еще раз тщательно перемешать.

3. Добавляем муку и крахмал. Перемешиваем до однородности.

4. Выкладываем эту массу в формочки. Сверху выкладываем вишни.

5. Выпекаем при 160° 40-50 минут до зарумянивания.

6. Даем полностью остыть, после чего поливаем растопленным шоколадом.

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