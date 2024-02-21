Сырники станут гораздо вкуснее: какой простой ингредиент добавить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сырники станут гораздо вкуснее: какой простой ингредиент добавить

С этим ингредиентом сырники будут очень ароматными и нежными. Изделия получатся в меру сладкими, а много сахара добавлять не придется. Речь идет о кокосовой стружке.

Идея приготовления сырников с кокосовой стружкой опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Распадаться не будут.

Сырники станут гораздо вкуснее: какой простой ингредиент добавить

Ингредиенты:

  • сыр – 430 г
  • сахар – 40 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • мука – 20 г
  • кокосовая стружка – 30 г
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  • желток – 1 шт
  • масло для жарки
  • мука для обрушения

Способ приготовления:

Сырники станут гораздо вкуснее: какой простой ингредиент добавить

1. Сыр перетереть через сито.

2. Соедините все ингредиенты.

Сырники станут гораздо вкуснее: какой простой ингредиент добавить

3. Хорошо вымесить творожную массу руками.

4. Готовую творожную массу разделить на одинаковые шарики.

Сырники станут гораздо вкуснее: какой простой ингредиент добавить

5. Сформировать сырники.

6. Рабочую поверхность, руки посыпайте мукой, если масса липнет.

Сырники станут гораздо вкуснее: какой простой ингредиент добавить

7. Обваляйте сырники в муке и обжарьте их с обеих сторон.

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