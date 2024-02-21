С этим ингредиентом сырники будут очень ароматными и нежными. Изделия получатся в меру сладкими, а много сахара добавлять не придется. Речь идет о кокосовой стружке.

Идея приготовления сырников с кокосовой стружкой опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Распадаться не будут.

Ингредиенты:

сыр – 430 г

сахар – 40 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 20 г

кокосовая стружка – 30 г

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желток – 1 шт

масло для жарки

мука для обрушения

Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито.

2. Соедините все ингредиенты.

3. Хорошо вымесить творожную массу руками.

4. Готовую творожную массу разделить на одинаковые шарики.

5. Сформировать сырники.

6. Рабочую поверхность, руки посыпайте мукой, если масса липнет.

7. Обваляйте сырники в муке и обжарьте их с обеих сторон.

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