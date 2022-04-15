Сырники, в которых мало муки: держат форму и не горят
Чтобы сырники держали форму и не распадались, в них обычно добавляют больше муки. Но от этого тесто становится достаточно забитым и сыр не ощущается. Поэтому нужно соблюдать правильную технологию замешивания и формования блюда.
Рецепт сырников с небольшим количеством муки опубликован на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты на 12 сырников:
творог – 400 г (нежирный)
мука – 50 г
сахар – 50 г
желток – 1 шт
соль – щепотка
масло/сливочное масло – для жарки
мука для присыпки
Способ приготовления:
1. Смешать творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, перетереть все столовой ложкой, добавить муку, перемешать.
2. Сырную массу выложить на присыпанную мукой поверхность, сформировать колбаску.
3. Нарезать ее на 12 частей.
4. Каждую обвалять в муке, придать нужную форму.
5. На антипригарную сковороду налить масло, добавить кусочек сливочного масла.
6. Выложить сырники.
7. Готовить либо под крышкой, на небольшом огне к золотистой корочке, либо без крышки.
8. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.
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