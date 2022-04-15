Чтобы сырники держали форму и не распадались, в них обычно добавляют больше муки. Но от этого тесто становится достаточно забитым и сыр не ощущается. Поэтому нужно соблюдать правильную технологию замешивания и формования блюда.

Рецепт сырников с небольшим количеством муки опубликован на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты на 12 сырников:

творог – 400 г (нежирный)

мука – 50 г

сахар – 50 г

желток – 1 шт

соль – щепотка

масло/сливочное масло – для жарки

мука для присыпки

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Способ приготовления:

1. Смешать творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, перетереть все столовой ложкой, добавить муку, перемешать.

2. Сырную массу выложить на присыпанную мукой поверхность, сформировать колбаску.

3. Нарезать ее на 12 частей.

4. Каждую обвалять в муке, придать нужную форму.

5. На антипригарную сковороду налить масло, добавить кусочек сливочного масла.

6. Выложить сырники.

7. Готовить либо под крышкой, на небольшом огне к золотистой корочке, либо без крышки.

8. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.

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