Сегодня предлагаем приготовить нежнейшие, ароматные и вкусные сырники в сметанной заливке. Это новый вид подачи обычного блюда, который разнообразит ежедневные завтраки и удивит интересным вкусом.

А еще эти сырники будут идеально сочетаться со свежей клубникой, сезон которой сейчас находится в своем разгаре. Как приготовить сырники в сметанной заливке, рассказала в Instagram фудблогер с ником recepti dariko.

Ингредиенты для сырников

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Творог 9% – 400 гр

Яйцо – 1 шт

Манная крупа – 50 гр

Мука – 50 гр

Сахар – 50 гр

Ингредиенты для заливки

Сметана 350 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Смешать творог, яйцо, манную крупу, муку и сахар. Перемешать до однородности.

2. Сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить на растительном масле. ⠀

3. Готовим заливку просто смешав все ингредиенты до однородности.

4. Выкладываем сырники в форму для запекания и заливаем заливкой.

5. Выпекаем в течение 15-20 минут при 160 градусах.

6. Подаем со свежей клубникой.

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