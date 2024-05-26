Сырники в сметанной заливке: идеально сочутаются с клубникой
Сегодня предлагаем приготовить нежнейшие, ароматные и вкусные сырники в сметанной заливке. Это новый вид подачи обычного блюда, который разнообразит ежедневные завтраки и удивит интересным вкусом.
А еще эти сырники будут идеально сочетаться со свежей клубникой, сезон которой сейчас находится в своем разгаре. Как приготовить сырники в сметанной заливке, рассказала в Instagram фудблогер с ником recepti dariko.
Ингредиенты для сырников
- Творог 9% – 400 гр
- Яйцо – 1 шт
- Манная крупа – 50 гр
- Мука – 50 гр
- Сахар – 50 гр
Ингредиенты для заливки
- Сметана 350 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Смешать творог, яйцо, манную крупу, муку и сахар. Перемешать до однородности.
2. Сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить на растительном масле. ⠀
3. Готовим заливку просто смешав все ингредиенты до однородности.
4. Выкладываем сырники в форму для запекания и заливаем заливкой.
5. Выпекаем в течение 15-20 минут при 160 градусах.
6. Подаем со свежей клубникой.
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