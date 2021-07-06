Еще одна сладость, которую я иногда делаю по просьбам домашних.
Состав:
Яичный белок 10 яиц
Рикотта 400-500 грамм
Сок 1 лимона
Сахар 120-150 грамм.
Белок смешать в блендере с рикоттой, добавить лимонный сок, сахар и хорошенько вымешать. Вылить в емкость (или разлить по формочкам-стаканчикам) и поставить в морозильник.
В готовое мороженное можно добавлять вкусовые наполнители: фрукты, джем, орехи, тертый шоколад – кому что больше нравится.
В 100 граммах. Калорийность 140 ккал, белок – 7,3 грамма, жиры – 4,8 грамма, углеводы – 17 грамм (из них сахар – 13,2 грамма).
В % от суточной нормы. Витамин В2 – 20%, витамин В12 – 15%, кальций – 10%, фосфор – 10%, селен 15%
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