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Мария Колповская
Мария Колповская
Эксперт в области ЗОЖ Все статьи автора

Сырно-белковое мороженное: рецепт

1.9т
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Еще одна сладость, которую я иногда делаю по просьбам домашних.

Состав:

  • Яичный белок 10 яиц

  • Рикотта 400-500 грамм

  • Сок 1 лимона

  • Сахар 120-150 грамм.

Белок смешать в блендере с рикоттой, добавить лимонный сок, сахар и хорошенько вымешать. Вылить в емкость (или разлить по формочкам-стаканчикам) и поставить в морозильник.

В готовое мороженное можно добавлять вкусовые наполнители: фрукты, джем, орехи, тертый шоколад – кому что больше нравится.

В 100 граммах. Калорийность 140 ккал, белок – 7,3 грамма, жиры – 4,8 грамма, углеводы – 17 грамм (из них сахар – 13,2 грамма).

В % от суточной нормы. Витамин В2 – 20%, витамин В12 – 15%, кальций – 10%, фосфор – 10%, селен 15%

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Автор
Мария Колповская Мария Колповская
Место
Украина
Тег
рецепт
Источник
Источник: Instagram Марии Колповской
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