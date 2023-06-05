Сырное суфле из мультфильма "Красавица и Чудовище": как приготовить танцующий десерт
Белль из известного мультфильма "Красавица и Чудовище" попала в необычный волшебный замок. К девушке обращается подсвечник и предлагает сесть за стол. Дальше начинается настоящее шоу: салфетки танцуют, чайники поют,а творожное суфле танцует. Повторить последнее блюдо дома пытались многие хозяйки.
Идея приготовления сырного суфле из мультфильма "Красавица и Чудовище" опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Для теста понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 250 мл.
- мука – 50 г
- сыр – 150 г
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Растопить сливочное масло, помешивая венчиком добавить муку.
2. Равномерно вливать молоко, перемешивая.
3. Если сыр не соленый – добавить соль и мускатный орех.
4. Добавить творог и подождать, пока он станет однородным.
5. Снять с огня и добавить два желтка, взбить белки до пышных пиков и тоже отправить в творожную массу.
6. Перемешать и распределить по формочкам.
7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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