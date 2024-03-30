Сырные бейглы с любимой начинкой и невероятным соусом: самый удачный рецепт
Бейглы – это изделия из теста, напоминающие своей формой булик. Они очень популярны в Европе и США, ведь для них подходит любая начинка. В результате мы получаем очень красивое и вкусное блюдо, которое может служить в качестве завтрака или даже десерта, в зависимости от используемой начинки.
Рецептом приготовления сырных бейглов и соуса к ним поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. Также в Instagram она рассказала, какая начинка является самой любимой для нее.
Ингредиенты
- Сыр – 180 гр
- Яйца – 1 шт
- Рисовая мука – 50 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Шпинат – по вкусу
- Соль
- Специи
- Кунжут
- Желток для смазки
- Помидор – 2-4 шт
Ингредиенты для соуса
- Греческий йогурт
- Горчица
- Мед
Способ приготовления
1. Сыр смешиваем с яйцом, муку просеиваем, добавляем разрыхлитель и специи, хорошо перемешиваем.
2. Формируем булочки мокрыми руками, смазываем желтком и посыпаем кунжутом.
3. Отправляем в духовку при 180С. на 20–25 мин. Достаем булочки, охлаждаем, разрезаем пополам и выкладываем начинку.
4. Самой любимой начинкой автора рецепта является сыр, шпинат, помидор и жареные яйца и, конечно, соус, для приготовления которого нужно просто смешать все ингредиенты.
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