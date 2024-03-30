Бейглы – это изделия из теста, напоминающие своей формой булик. Они очень популярны в Европе и США, ведь для них подходит любая начинка. В результате мы получаем очень красивое и вкусное блюдо, которое может служить в качестве завтрака или даже десерта, в зависимости от используемой начинки.

Рецептом приготовления сырных бейглов и соуса к ним поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. Также в Instagram она рассказала, какая начинка является самой любимой для нее.

Ингредиенты

Сыр – 180 гр

Яйца – 1 шт

Рисовая мука – 50 гр

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Разрыхлитель – ½ ч.л.

Шпинат – по вкусу

Соль

Специи

Кунжут

Желток для смазки

Помидор – 2-4 шт

Ингредиенты для соуса

Греческий йогурт

Горчица

Мед

Способ приготовления

1. Сыр смешиваем с яйцом, муку просеиваем, добавляем разрыхлитель и специи, хорошо перемешиваем.

2. Формируем булочки мокрыми руками, смазываем желтком и посыпаем кунжутом.

3. Отправляем в духовку при 180С. на 20–25 мин. Достаем булочки, охлаждаем, разрезаем пополам и выкладываем начинку.

4. Самой любимой начинкой автора рецепта является сыр, шпинат, помидор и жареные яйца и, конечно, соус, для приготовления которого нужно просто смешать все ингредиенты.

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