Сырные булочки в духовке всего за 30 мин.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
156
Сырные булочки в духовке всего за 30 мин.

Сегодня предлагаем вам приготовить пышные творожные бездрожжевые булочки. На их приготовление нужно потратить всего 30 минут.

Рецептом булочек, которые идеально подойдут к завтраку или просто кофе, поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, какие именно ингредиенты пригодятся для их приготовления.

Сырные булочки в духовке всего за 30 мин.

Ингредиенты на 12 булочек

Видео дня
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар 50 гр
  • Ванильный сахар
  • Мука – 250 гр
  • Творог – 250 гр
  • Разрыхлитель – 8 гр
  • Растопленное сливочное масло – 20 гр
  • Желток и ложка молока для смазки

Способ приготовления

1. Соединяем яйца с сахаром, взбиваем венчиком и добавляем творог. Снова сбиваем.

2. Добавляем растопленное масло, ваниль, или ванильный сахар, просеянную муку. Замешиваем мягкое тесто.

Сырные булочки в духовке всего за 30 мин.

3. Выкладываем тесто на присыпанную поверхность и разделяем его на 12 равных частей.

Сырные булочки в духовке всего за 30 мин.

4. Из каждой части формируем шарики. По желанию внутрь можно положить шоколад или другую начинку.

Сырные булочки в духовке всего за 30 мин.

5. Выпекаем при 180 градусах в течение 25 минут.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты булочек:

Сейчас мы готовим

Все рецепты