Сегодня предлагаем вам приготовить пышные творожные бездрожжевые булочки. На их приготовление нужно потратить всего 30 минут.

Рецептом булочек, которые идеально подойдут к завтраку или просто кофе, поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, какие именно ингредиенты пригодятся для их приготовления.

Ингредиенты на 12 булочек

Видео дня

Яйца – 2 шт

Сахар 50 гр

Ванильный сахар

Мука – 250 гр

Творог – 250 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Растопленное сливочное масло – 20 гр

Желток и ложка молока для смазки

Способ приготовления

1. Соединяем яйца с сахаром, взбиваем венчиком и добавляем творог. Снова сбиваем.

2. Добавляем растопленное масло, ваниль, или ванильный сахар, просеянную муку. Замешиваем мягкое тесто.

3. Выкладываем тесто на присыпанную поверхность и разделяем его на 12 равных частей.

4. Из каждой части формируем шарики. По желанию внутрь можно положить шоколад или другую начинку.

5. Выпекаем при 180 градусах в течение 25 минут.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты булочек: