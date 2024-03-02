Сырные булочки в духовке всего за 30 мин.
Сегодня предлагаем вам приготовить пышные творожные бездрожжевые булочки. На их приготовление нужно потратить всего 30 минут.
Рецептом булочек, которые идеально подойдут к завтраку или просто кофе, поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, какие именно ингредиенты пригодятся для их приготовления.
Ингредиенты на 12 булочек
- Яйца – 2 шт
- Сахар 50 гр
- Ванильный сахар
- Мука – 250 гр
- Творог – 250 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
- Растопленное сливочное масло – 20 гр
- Желток и ложка молока для смазки
Способ приготовления
1. Соединяем яйца с сахаром, взбиваем венчиком и добавляем творог. Снова сбиваем.
2. Добавляем растопленное масло, ваниль, или ванильный сахар, просеянную муку. Замешиваем мягкое тесто.
3. Выкладываем тесто на присыпанную поверхность и разделяем его на 12 равных частей.
4. Из каждой части формируем шарики. По желанию внутрь можно положить шоколад или другую начинку.
5. Выпекаем при 180 градусах в течение 25 минут.
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