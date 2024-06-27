Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

Для уютного семейного чаепития летними вечерами идеально подходят клубничные песочные кексы. В их основе хрустящее тесто, а также нежная творожная начинка. Идеально дополняет вкус сочная летняя клубника.

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Идея приготовления пышных творожно-клубничных кексов на песочном тесте опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Десерт поразит вас своим вкусом.

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

Ингредиенты для теста на 8 штук:

  • мука – 130 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • масло – 70 г
  • яйцо – 1/2 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • сыр – 200 г
  • сметана – 50 г
  • яйца – 1 шт. + 1/2 от теста
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • мука – 1 ст.л.
  • клубника – 70 г

Способ приготовления:

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

1. Соединить муку, разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Перемешать.

2. Холодное масло нарезать небольшими кусочками и добавить в муку.

3. Перетереть ингредиенты в рассыпчатую крошку.

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

4. К крошке добавить половину яйца и замесить мягкое, нелипкое тесто.

5. Тесто разделить на одинаковые части, выложить в формочки для кексов.

6. Сформировать дно и бортики во всю высоту форм.

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

7. Форму с основаниями поставить в холодильник.

8. Для начинки соединить творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар, муку и взбить массу блендером (не миксером) до однородности.

9. Далее добавить нарезанную клубнику, перемешать.

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

10. Основания из теста заполнить начинкой.

11. Сверху можно нарисовать узоры соком клубники.

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

12. Выпекайте кексики при температуре 180 градусов около 25 минут до стабильности начинки.

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

13. Во время выпечки начинка сначала надувается, а затем опустится.

14. Дать корзинкам остыть, затем достать из форм. Для лучшего вкуса перед употриблением можно подержать изделия в холодильнике.

Сырные кексы с клубникой на песочном тесте: как приготовить простой десерт для семейного чаепития

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