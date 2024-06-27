Для уютного семейного чаепития летними вечерами идеально подходят клубничные песочные кексы. В их основе хрустящее тесто, а также нежная творожная начинка. Идеально дополняет вкус сочная летняя клубника.

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Идея приготовления пышных творожно-клубничных кексов на песочном тесте опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Десерт поразит вас своим вкусом.

Ингредиенты для теста на 8 штук:

мука – 130 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 50 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

масло – 70 г

яйцо – 1/2 шт.

Ингредиенты для начинки:

сыр – 200 г

сметана – 50 г

яйца – 1 шт. + 1/2 от теста

сахар – 50 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 1 ст.л.

клубника – 70 г

Способ приготовления:

1. Соединить муку, разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Перемешать.

2. Холодное масло нарезать небольшими кусочками и добавить в муку.

3. Перетереть ингредиенты в рассыпчатую крошку.

4. К крошке добавить половину яйца и замесить мягкое, нелипкое тесто.

5. Тесто разделить на одинаковые части, выложить в формочки для кексов.

6. Сформировать дно и бортики во всю высоту форм.

7. Форму с основаниями поставить в холодильник.

8. Для начинки соединить творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар, муку и взбить массу блендером (не миксером) до однородности.

9. Далее добавить нарезанную клубнику, перемешать.

10. Основания из теста заполнить начинкой.

11. Сверху можно нарисовать узоры соком клубники.

12. Выпекайте кексики при температуре 180 градусов около 25 минут до стабильности начинки.

13. Во время выпечки начинка сначала надувается, а затем опустится.

14. Дать корзинкам остыть, затем достать из форм. Для лучшего вкуса перед употриблением можно подержать изделия в холодильнике.

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