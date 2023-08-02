Сырные палочки в духовке: рецепт быстрого перекуса за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
717
Сырные палочки в духовке: рецепт быстрого перекуса за 15 минут

Сырные палочки – это вкусный и быстрый перекус всей семьи. Их можно с легкостью приготовить из элементарного теста без дрожжей, яиц и разрыхлителя или использовать готовое слоеное. Палочки выпекаются в духовке, получаются золотистыми и хрустящими.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом сырных палочек из слоеного теста, которые вы приготовите за 15 минут.

Рецепт сырных палочек из слоеного теста

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто – 500 г
  • сыр твердый – 300 г
Видео дня
  • желток
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Сначала нужно разморозить тесто, слегка раскатать его и разрезать пополам.

2. Твердый сыр натереть на терке.

Сырные палочки из слоеного теста

3. На одну половину теста выложить натертый сыр, накрыть другой половиной теста. Сверху все снова раскатать.

4. Порезать пласт из теста в виде полосок. Каждую полоску закрутите в виде спиральки.

Сырные палочки в духовке

5. Смазать палочки желтком и посыпать кунжутом. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты