Сырные палочки в духовке: рецепт быстрого перекуса за 15 минут
Сырные палочки – это вкусный и быстрый перекус всей семьи. Их можно с легкостью приготовить из элементарного теста без дрожжей, яиц и разрыхлителя или использовать готовое слоеное. Палочки выпекаются в духовке, получаются золотистыми и хрустящими.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом сырных палочек из слоеного теста, которые вы приготовите за 15 минут.
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто – 500 г
- сыр твердый – 300 г
- желток
- кунжут
Способ приготовления:
1. Сначала нужно разморозить тесто, слегка раскатать его и разрезать пополам.
2. Твердый сыр натереть на терке.
3. На одну половину теста выложить натертый сыр, накрыть другой половиной теста. Сверху все снова раскатать.
4. Порезать пласт из теста в виде полосок. Каждую полоску закрутите в виде спиральки.
5. Смазать палочки желтком и посыпать кунжутом. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут. Приятного аппетита!
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