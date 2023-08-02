Сырные палочки – это вкусный и быстрый перекус всей семьи. Их можно с легкостью приготовить из элементарного теста без дрожжей, яиц и разрыхлителя или использовать готовое слоеное. Палочки выпекаются в духовке, получаются золотистыми и хрустящими.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом сырных палочек из слоеного теста, которые вы приготовите за 15 минут.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

сыр твердый – 300 г

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желток

кунжут

Способ приготовления:

1. Сначала нужно разморозить тесто, слегка раскатать его и разрезать пополам.

2. Твердый сыр натереть на терке.

3. На одну половину теста выложить натертый сыр, накрыть другой половиной теста. Сверху все снова раскатать.

4. Порезать пласт из теста в виде полосок. Каждую полоску закрутите в виде спиральки.

5. Смазать палочки желтком и посыпать кунжутом. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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