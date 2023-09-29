Паляница – самый популярный вид хлебобулочных изделий, которую можно есть вместо хлеба и булок. Кроме того, ее вкусно дополнять начинками: зеленью, сыром, фаршем, мясом или картофелем. Блюдо настолько сытное, что подойдет на перекус детям и взрослым.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт сырных паляниц из дрожжевого теста.

Ингредиенты на 9 шт:

Тесто:

молоко – 150 г

сахар – 1 ст. л.

дрожжи – 25 г

соль – 1 ч. л.

мука – 300 г

яйца – 1 шт + 1 шт для смазки

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молоко – 2 ст. л.

масло растительное – 2 ст. л.

сливочное масло для смазки

Начинка:

сыр сулугуни – 200 г

сливочный сыр – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно в молоко добавить сахар, соль, дрожжи, яйцо и муку. Все тщательно перемешать и начать замешивать тесто.

2. В процессе замешивания теста налить растительное масло и продолжить месить. Тесто должно получиться мягкое. Его положить в смазанную растительным маслом миску и накрыть пищевой пленкой, оставить на 1 час в теплом месте.

3. Тем временем приготовить начинку. Для этого натереть сыр на терке и смешать его со сливочным сыром. Часть массы отложить для того, чтобы посыпать готовые паляницы.

4. Готовое тесто разделить на 9 частей, сформовать шарики. В каждую из них завернуть начинку и раскатать, чтобы получилась плоская лепешка. Выложить на противень.

5. Смазать лепешки смесью яйца и молока, посыпать оставшимся сыром. Сделать внутри каждой маленькие дырочки. Выпекать при температуре 190 градусов до золотистости.

6. Готовые паляницы смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!

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