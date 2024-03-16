Сырные пончики: звездная шеф-повар рассказала, как сделать их идеальными

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
75
Сырные пончики: звездная шеф-повар рассказала, как сделать их идеальными

Если вы любите сладенькое, то творожные пончики это именно то, что нужно для удовлетворения своих гастрономических предпочтений.

Рецептом идеальных, рыхлых и одновременно хрустящих творожных пончиков на своей странице в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она рассказала, что нужно добавить в тесто, чтобы пончики получились именно такими.

Сырные пончики: звездная шеф-повар рассказала, как сделать их идеальными
Видео дня

Ингредиенты

  • Творог – 250 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 5-6 ст.л.
  • Сахар – 5 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Ванильный сахар – 2 ч.л.
  • Сахарная пудра

Способ приготовления

1. Яйцо, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до белого цвета.

2. Добавляем творог и снова взбиваем миксером.

Сырные пончики: звездная шеф-повар рассказала, как сделать их идеальными

3. Добавляем соду, просеянную муку, соль и замешиваем тесто.

4. Раскатываем тесто толщиной 1 см.

5. Вырезаем круги и делаем форму баранки.

Сырные пончики: звездная шеф-повар рассказала, как сделать их идеальными

6 Обжариваем в масле до золотистого цвета с обеих сторон и выкладываем на бумажное полотенце.

Сырные пончики: звездная шеф-повар рассказала, как сделать их идеальными

7. Когда пончики немного остынут, присыпаем сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA есть другие рецепты пончиков:

Сейчас мы готовим

Все рецепты