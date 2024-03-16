Если вы любите сладенькое, то творожные пончики это именно то, что нужно для удовлетворения своих гастрономических предпочтений.

Рецептом идеальных, рыхлых и одновременно хрустящих творожных пончиков на своей странице в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она рассказала, что нужно добавить в тесто, чтобы пончики получились именно такими.

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Ингредиенты

Творог – 250 гр

Яйцо – 1 шт

Мука – 5-6 ст.л.

Сахар – 5 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Ванильный сахар – 2 ч.л.

Сахарная пудра

Способ приготовления

1. Яйцо, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до белого цвета.

2. Добавляем творог и снова взбиваем миксером.

3. Добавляем соду, просеянную муку, соль и замешиваем тесто.

4. Раскатываем тесто толщиной 1 см.

5. Вырезаем круги и делаем форму баранки.

6 Обжариваем в масле до золотистого цвета с обеих сторон и выкладываем на бумажное полотенце.

7. Когда пончики немного остынут, присыпаем сахарной пудрой.

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