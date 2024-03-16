Сырные пончики: звездная шеф-повар рассказала, как сделать их идеальными
Если вы любите сладенькое, то творожные пончики это именно то, что нужно для удовлетворения своих гастрономических предпочтений.
Рецептом идеальных, рыхлых и одновременно хрустящих творожных пончиков на своей странице в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она рассказала, что нужно добавить в тесто, чтобы пончики получились именно такими.
Ингредиенты
- Творог – 250 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 5-6 ст.л.
- Сахар – 5 ст.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Ванильный сахар – 2 ч.л.
- Сахарная пудра
Способ приготовления
1. Яйцо, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до белого цвета.
2. Добавляем творог и снова взбиваем миксером.
3. Добавляем соду, просеянную муку, соль и замешиваем тесто.
4. Раскатываем тесто толщиной 1 см.
5. Вырезаем круги и делаем форму баранки.
6 Обжариваем в масле до золотистого цвета с обеих сторон и выкладываем на бумажное полотенце.
7. Когда пончики немного остынут, присыпаем сахарной пудрой.
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