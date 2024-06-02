Сырные ватрушки с клубникой: получатся вкуснее, чем когда-то в школе
Самыми любимыми видами выпечки в любой школьной столовой всегда были сосиски в тесте и творожные ватрушки. Если вкусные сосиски в тесте до сих пор можно встретить в любой пекарне, то со вкусом ватрушек всегда возникают проблемы.
Фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала, как приготовить вкусные творожные ватрушки с добавлением клубники. В результате вы получите еще более вкусную выпечку, чем пробовали в детстве в школе.
Ингредиенты на 6 шт
- Кисломолочный творог – 300 гр
- Цельнозерновая мука – 100 гр
- Желток – 1 шт
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сметана – 150 гр
- Сахар – 2 ч.л.
- Кукурузный крахмал – 1,5 ч.л.
- Клубника – 200 гр
Способ приготовления
1.Для основания соединяем: кисломолочный творог, муку, желток и разрыхлитель. Перемешиваем.
2. Для начинки соединяем: сметану, сахар и крахмал. Перемешиваем.
3. Сырное тесто делим на 6 частей и формируем круглые челноки на пергаменте, равномерно распределяем сметанную начинку по ватрушкам, и выкладываем свежую клубнику, слегка присыпаем крахмалом.
4. Выпекаем при 200 градусах примерно 25-30 мин, до золотистости основания. Подаем охлажденными.
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