Самыми любимыми видами выпечки в любой школьной столовой всегда были сосиски в тесте и творожные ватрушки. Если вкусные сосиски в тесте до сих пор можно встретить в любой пекарне, то со вкусом ватрушек всегда возникают проблемы.

Фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала, как приготовить вкусные творожные ватрушки с добавлением клубники. В результате вы получите еще более вкусную выпечку, чем пробовали в детстве в школе.

Ингредиенты на 6 шт

Кисломолочный творог – 300 гр

Цельнозерновая мука – 100 гр

Желток – 1 шт

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сметана – 150 гр

Сахар – 2 ч.л.

Кукурузный крахмал – 1,5 ч.л.

Клубника – 200 гр

Способ приготовления

1.Для основания соединяем: кисломолочный творог, муку, желток и разрыхлитель. Перемешиваем.

2. Для начинки соединяем: сметану, сахар и крахмал. Перемешиваем.

3. Сырное тесто делим на 6 частей и формируем круглые челноки на пергаменте, равномерно распределяем сметанную начинку по ватрушкам, и выкладываем свежую клубнику, слегка присыпаем крахмалом.

4. Выпекаем при 200 градусах примерно 25-30 мин, до золотистости основания. Подаем охлажденными.

На OBOZ.UA есть много рецептов пирожков: