Как приготовить паску, если нет духового шкафа? Этот вопрос решается достаточно просто – приготовлением творожной паски, не требующего выпечки.

Фудблогер Владимир Ярославский рассказал, как без выпечки приготовить творожную паску "Три шоколада", которая точно покорит сердце каждого гурмана. В Instagram он предоставил описание всех необходимых ингредиентов.

Ингредиенты

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Творог 9% – 400 гр

Сгущенка – 100 гр

Масло 82,5% – 20 гр

Белый шоколад – 50 гр

Молочный шоколад – 50 гр

Шоколад 80% – 50 гр

Способ приготовления

1.В творог добавляем масло комнатной температуры, сгущенное молоко, хорошо взбиваем блендером до кремообразного состояния.

2. Разделяем массу на 3 части, отдельно растапливаем каждый вид шоколада, и в каждую часть творожной массы добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем.

3. В форму помещаем марлю, листаем узкой частью книзу, начинаем с белого шоколада, затем молочный и затем черный.

4. Отправляем в холодильник на несколько часов.

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