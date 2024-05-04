Творожная паска "Три шоколада": очень вкусная и готовится без духовки

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить вкусную творожную паску

Как приготовить паску, если нет духового шкафа? Этот вопрос решается достаточно просто – приготовлением творожной паски, не требующего выпечки.

Фудблогер Владимир Ярославский рассказал, как без выпечки приготовить творожную паску "Три шоколада", которая точно покорит сердце каждого гурмана. В Instagram он предоставил описание всех необходимых ингредиентов.

Творожная паска ''Три шоколада'': очень вкусная и готовится без духовки

Ингредиенты

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  • Творог 9% – 400 гр
  • Сгущенка – 100 гр
  • Масло 82,5% – 20 гр
  • Белый шоколад – 50 гр
  • Молочный шоколад – 50 гр
  • Шоколад 80% – 50 гр

Способ приготовления

1.В творог добавляем масло комнатной температуры, сгущенное молоко, хорошо взбиваем блендером до кремообразного состояния.

Творожная паска ''Три шоколада'': очень вкусная и готовится без духовки

2. Разделяем массу на 3 части, отдельно растапливаем каждый вид шоколада, и в каждую часть творожной массы добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем.

3. В форму помещаем марлю, листаем узкой частью книзу, начинаем с белого шоколада, затем молочный и затем черный.

Творожная паска ''Три шоколада'': очень вкусная и готовится без духовки

4. Отправляем в холодильник на несколько часов.

Творожная паска ''Три шоколада'': очень вкусная и готовится без духовки

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