Творожная паска "Три шоколада": очень вкусная и готовится без духовки
Как приготовить паску, если нет духового шкафа? Этот вопрос решается достаточно просто – приготовлением творожной паски, не требующего выпечки.
Фудблогер Владимир Ярославский рассказал, как без выпечки приготовить творожную паску "Три шоколада", которая точно покорит сердце каждого гурмана. В Instagram он предоставил описание всех необходимых ингредиентов.
Ингредиенты
- Творог 9% – 400 гр
- Сгущенка – 100 гр
- Масло 82,5% – 20 гр
- Белый шоколад – 50 гр
- Молочный шоколад – 50 гр
- Шоколад 80% – 50 гр
Способ приготовления
1.В творог добавляем масло комнатной температуры, сгущенное молоко, хорошо взбиваем блендером до кремообразного состояния.
2. Разделяем массу на 3 части, отдельно растапливаем каждый вид шоколада, и в каждую часть творожной массы добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем.
3. В форму помещаем марлю, листаем узкой частью книзу, начинаем с белого шоколада, затем молочный и затем черный.
4. Отправляем в холодильник на несколько часов.
На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты пасхальной выпечки: