Творог – очень полезный и вкусный продукт, из которого можно приготовить: пироги, сырники, запеканки, ватрушки и пирожки. Творог очень хорошо сочетается с ягодами, фруктами, медом и орехами, еще его можно использовать при запекание яблок.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного творожного пирога, который получится очень нежным и ароматным.

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Ингредиенты:

Тесто:

Творог – 1 кг

Сливочное масло – 140 г

Сахарная пудра – 140 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Начинка:

Творог – 1 кг

Яйца – 3 шт.

Сахарная пудра в творог – 240 г

Лимонный сок – 2 ч. л.

Молоко – 750 мл

Пудинг – 2 пакета

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахарной пудрой, мягким сливочным масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте и замесите тесто.

2. Переложите тесто на поверхность, хорошо замесите и соберите в шар. После выложите тесто на противень, сделав бортики.

3. Начинка: творог смешайте с яйцами, добавьте сахарную пудру и сахар, перемешайте до однородности. Смешайте лимонный сок, молоко и пудинг, перебейте блендером.

4. Готовую начинку выложите на тесто и выпекайте пирог 30-40 минут при 180 С.

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