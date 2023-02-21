Сырный пирог вместо запеканки: рецепт выпечки в чай за 30 мин

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Творожный пирог

Творог – очень полезный и вкусный продукт, из которого можно приготовить: пироги, сырники, запеканки, ватрушки и пирожки. Творог очень хорошо сочетается с ягодами, фруктами, медом и орехами, еще его можно использовать при запекание яблок.

Творожный пирог

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного творожного пирога, который получится очень нежным и ароматным.

Как приготовить вкусный творожный пирог
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Ингредиенты:

Тесто:

  • Творог – 1 кг
  • Сливочное масло – 140 г
  • Сахарная пудра – 140 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.

Начинка:

  • Творог – 1 кг
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахарная пудра в творог – 240 г
  • Лимонный сок – 2 ч. л.
  • Молоко – 750 мл
  • Пудинг – 2 пакета

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахарной пудрой, мягким сливочным масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте и замесите тесто.

Приготовление теста

2. Переложите тесто на поверхность, хорошо замесите и соберите в шар. После выложите тесто на противень, сделав бортики.

Как приготовить вкусное тесто для пирога

3. Начинка: творог смешайте с яйцами, добавьте сахарную пудру и сахар, перемешайте до однородности. Смешайте лимонный сок, молоко и пудинг, перебейте блендером.

Пудинг для начинки

4. Готовую начинку выложите на тесто и выпекайте пирог 30-40 минут при 180 С.

Готовый пирог

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