Сырный суп – это вкусное и легкое первое блюдо, которое покоряет сердца самых требовательных гурманов.

Рецептом приготовления творожного супа поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить этот сур с добавлением брокколи так, чтобы ее хотели есть даже дети.

Ингредиенты

Куриное бедро – 4 шт

Плавленый сыр – 250 гр

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Картофель – 2 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Лук порей – 50 гр

Паста орзо – 50 гр

Брокколи – 150 гр

Соль

Перец

Лавровый лист – 1 шт

Масло гхи – 20 гр

Петрушка – 10 гр

Вода – 250 мл

Способ приготовления

1.В кастрюлю наливаем воду, кладем мясо, целый лук и лавровый лист. Готовим бульон.

2. Картофель нарезаем кубиками 1х1 см и отправляем в бульон. Готовим к готовности картофеля.

3. Лук порей нарежьте, морковь натрите на крупной терке и жарьте на топленом масле в течение 5–7 минут. Добавьте в бульон.

4. Добавьте плавленый сыр и хорошо размешайте, чтобы сыр полностью разошелся.

5. Всыпать орзо пасту и варить в течение 10 минут.

6. Брокколи разобрать на соцветие. Отправить в кастрюлю и проварить 2 минуты.

7. Подавать со свежей петрушкой и гренками.

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