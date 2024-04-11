Сырный суп от известного фудблогера: никто не останется равнодушным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сырный суп от известного фудблогера: никто не останется равнодушным

Сырный суп – это вкусное и легкое первое блюдо, которое покоряет сердца самых требовательных гурманов.

Рецептом приготовления творожного супа поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить этот сур с добавлением брокколи так, чтобы ее хотели есть даже дети.

Сырный суп от известного фудблогера: никто не останется равнодушным

Ингредиенты

  • Куриное бедро – 4 шт
  • Плавленый сыр – 250 гр
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  • Картофель – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Лук порей – 50 гр
  • Паста орзо – 50 гр
  • Брокколи – 150 гр
  • Соль
  • Перец
  • Лавровый лист – 1 шт
  • Масло гхи – 20 гр
  • Петрушка – 10 гр
  • Вода – 250 мл

Способ приготовления

1.В кастрюлю наливаем воду, кладем мясо, целый лук и лавровый лист. Готовим бульон.

2. Картофель нарезаем кубиками 1х1 см и отправляем в бульон. Готовим к готовности картофеля.

3. Лук порей нарежьте, морковь натрите на крупной терке и жарьте на топленом масле в течение 5–7 минут. Добавьте в бульон.

4. Добавьте плавленый сыр и хорошо размешайте, чтобы сыр полностью разошелся.

5. Всыпать орзо пасту и варить в течение 10 минут.

Сырный суп от известного фудблогера: никто не останется равнодушным

6. Брокколи разобрать на соцветие. Отправить в кастрюлю и проварить 2 минуты.

Сырный суп от известного фудблогера: никто не останется равнодушным

7. Подавать со свежей петрушкой и гренками.

Сырный суп от известного фудблогера: никто не останется равнодушным

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