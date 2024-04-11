Сырный суп от известного фудблогера: никто не останется равнодушным
Сырный суп – это вкусное и легкое первое блюдо, которое покоряет сердца самых требовательных гурманов.
Рецептом приготовления творожного супа поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить этот сур с добавлением брокколи так, чтобы ее хотели есть даже дети.
Ингредиенты
- Куриное бедро – 4 шт
- Плавленый сыр – 250 гр
- Картофель – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Лук порей – 50 гр
- Паста орзо – 50 гр
- Брокколи – 150 гр
- Соль
- Перец
- Лавровый лист – 1 шт
- Масло гхи – 20 гр
- Петрушка – 10 гр
- Вода – 250 мл
Способ приготовления
1.В кастрюлю наливаем воду, кладем мясо, целый лук и лавровый лист. Готовим бульон.
2. Картофель нарезаем кубиками 1х1 см и отправляем в бульон. Готовим к готовности картофеля.
3. Лук порей нарежьте, морковь натрите на крупной терке и жарьте на топленом масле в течение 5–7 минут. Добавьте в бульон.
4. Добавьте плавленый сыр и хорошо размешайте, чтобы сыр полностью разошелся.
5. Всыпать орзо пасту и варить в течение 10 минут.
6. Брокколи разобрать на соцветие. Отправить в кастрюлю и проварить 2 минуты.
7. Подавать со свежей петрушкой и гренками.
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