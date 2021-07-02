Сырный суп по-французски с курицей и сельдереем – рецепт идеального обеда

Обед должен быть не только вкусным, но и максимально сытным, чтобы поужинать вы могли легким овощным или теплым салатом, чтобы не перегружать на ночь желудок. Идеальным вариантом такого обеда могут быть супы, пироги с солеными и сладкими начинками, вареники, а также овощные рагу и запеканки.
Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт настоящего французского сырного супа с куриным филе и зеленью.
Ингредиенты:
вода – 2-3 л
филе – 2 шт.
картошка – 2-3 шт.
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
сельдерей – 2-4 стебля
плавленный сыр – 1 шт.
кориандр – по вкусу
соль, перец – щепотка
перец горошек – 2-4 шт.
лавровый лист – 2 шт.
сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
В кастрюлю с холодной водой положите филе, добавьте перец горошек и лавровый лист, варите около 20 минут.
Почистите картошку и порежте кубиками.
Морковь помойте, очистите и натрите на большую турку.
Лук порежьте мелким кубиком и вместе с морковью отправьте на сковороду, жарьте на сливочном масле около 3 минут.
Тем временем достаньте готовое филе и в ту же воду бросьте картошку, варите около 15 минут.
Филе порежьте кубиком.
Готовую зажарку отправьте к картошке, перемешаете, добавьте плавленый сыр, снова перемешайте, хорошо посолите, поперчите, добавьте кориандр и нарезанное филе и еще раз все перемешайте, пусть все хорошо закипит и варите после еще минут 10.
В самом конце бросьте в суп измельченную зелень и порезанный сельдерей.
Блюдо лучше всего есть горячим, можно добавить сухари, так будет еще вкуснее.
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