Сырный суп по-французски с курицей и сельдереем – рецепт идеального обеда

Обед должен быть не только вкусным, но и максимально сытным, чтобы поужинать вы могли легким овощным или теплым салатом, чтобы не перегружать на ночь желудок. Идеальным вариантом такого обеда могут быть супы, пироги с солеными и сладкими начинками, вареники, а также овощные рагу и запеканки.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт настоящего французского сырного супа с куриным филе и зеленью.

Ингредиенты:

вода – 2-3 л

филе – 2 шт.

картошка – 2-3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сельдерей – 2-4 стебля

плавленный сыр – 1 шт.

кориандр – по вкусу

соль, перец – щепотка

перец горошек – 2-4 шт.

лавровый лист – 2 шт.

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

В кастрюлю с холодной водой положите филе, добавьте перец горошек и лавровый лист, варите около 20 минут. Почистите картошку и порежте кубиками. Морковь помойте, очистите и натрите на большую турку. Лук порежьте мелким кубиком и вместе с морковью отправьте на сковороду, жарьте на сливочном масле около 3 минут. Тем временем достаньте готовое филе и в ту же воду бросьте картошку, варите около 15 минут. Филе порежьте кубиком. Готовую зажарку отправьте к картошке, перемешаете, добавьте плавленый сыр, снова перемешайте, хорошо посолите, поперчите, добавьте кориандр и нарезанное филе и еще раз все перемешайте, пусть все хорошо закипит и варите после еще минут 10. В самом конце бросьте в суп измельченную зелень и порезанный сельдерей.

Блюдо лучше всего есть горячим, можно добавить сухари, так будет еще вкуснее.

Сырный суп с сухарями

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