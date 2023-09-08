Сырный суп с куриным филе для легкого ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сырный суп

Суп с плавленным сыром готовится проще простого. Достаточно всего лишь сварись картофель, но можно готовить и без него, а для более сытного варианта, добавьте в блюдо жареное куриное филе. 

Сырный суп

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного сырного супа с куриным филе и яйцами. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт. 
  • картофель – 2-3 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • сыр плавленый – 2 ст. л. 
  • яйца перепелиные – 5-6 шт. 
  • любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте небольшим кубиком и варите. 

Вареный картофель

2. Куриное филе обжарьте до золотой корочки, добавьте в картофель.

Жареное филе

3. В той же сковороде жарьте лук и морковь, заправьте любимыми специями и добавьте в суп.

Овощи для супа

4. Далее добавьте плавленый сыр, перемешайте и добавьте яйца вареные, зелень по вкусу. 

Готовый суп

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