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Сырный суп с куриным филе для легкого ужина: самый простой рецепт
Суп с плавленным сыром готовится проще простого. Достаточно всего лишь сварись картофель, но можно готовить и без него, а для более сытного варианта, добавьте в блюдо жареное куриное филе.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного сырного супа с куриным филе и яйцами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- картофель – 2-3 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сыр плавленый – 2 ст. л.
- яйца перепелиные – 5-6 шт.
- любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку нарежьте небольшим кубиком и варите.
2. Куриное филе обжарьте до золотой корочки, добавьте в картофель.
3. В той же сковороде жарьте лук и морковь, заправьте любимыми специями и добавьте в суп.
4. Далее добавьте плавленый сыр, перемешайте и добавьте яйца вареные, зелень по вкусу.
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