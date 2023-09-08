Суп с плавленным сыром готовится проще простого. Достаточно всего лишь сварись картофель, но можно готовить и без него, а для более сытного варианта, добавьте в блюдо жареное куриное филе.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного сырного супа с куриным филе и яйцами.

Видео дня

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сыр плавленый – 2 ст. л.

яйца перепелиные – 5-6 шт.

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте небольшим кубиком и варите.

2. Куриное филе обжарьте до золотой корочки, добавьте в картофель.

3. В той же сковороде жарьте лук и морковь, заправьте любимыми специями и добавьте в суп.

4. Далее добавьте плавленый сыр, перемешайте и добавьте яйца вареные, зелень по вкусу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: