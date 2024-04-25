Сырочный десерт "Фантазия" за 10 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
237
Сырочный десерт 'Фантазия' за 10 минут

Этот десерт носит название "Фантазия" потому, что к нему модно добавить любую начинку и самую в том количестве, в котором вам хочется.

А еще, этот десерт очень легко и быстро готовить. Нужно потратить всего 10 минут. Именно так утверждает в Instagram фудблогер с ником ann_.and_.food.

Сырочный десерт ''Фантазия'' за 10 минут

Ингредиенты для основания

  • Творог – 350 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Сахар – 2 ст.л.
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  • Сливки – 180 мл
  • Кокосовая стружка – 20 гр

Ингредиенты для глазури

  • Сметана – 3 ст.л.
  • Какао – 2 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Орехи

Способ приготовления

1.Готовим основу. Все ингредиенты кроме кокосовой стружки соединяем в глубокой емкости и перебиваем блендером до однородного состояния.

Сырочный десерт ''Фантазия'' за 10 минут

2. Добавляем кокосовую стружку и хорошо перемешиваем.

3. Готовим глазурь. Соединяем все ингредиенты, перемешиваем и ставим на маленький огонь.

Сырочный десерт ''Фантазия'' за 10 минут

4. Постоянно помешиваем, пока масса не станет горячей.

5. Выливаем глазурь на основание и отправляем в холодильник за несколько минут, чтобы верх глазури немного схватился.

Сырочный десерт ''Фантазия'' за 10 минут

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