Сырочный десерт "Фантазия" за 10 минут
Этот десерт носит название "Фантазия" потому, что к нему модно добавить любую начинку и самую в том количестве, в котором вам хочется.
А еще, этот десерт очень легко и быстро готовить. Нужно потратить всего 10 минут. Именно так утверждает в Instagram фудблогер с ником ann_.and_.food.
Ингредиенты для основания
- Творог – 350 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Сливки – 180 мл
- Кокосовая стружка – 20 гр
Ингредиенты для глазури
- Сметана – 3 ст.л.
- Какао – 2 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Орехи
Способ приготовления
1.Готовим основу. Все ингредиенты кроме кокосовой стружки соединяем в глубокой емкости и перебиваем блендером до однородного состояния.
2. Добавляем кокосовую стружку и хорошо перемешиваем.
3. Готовим глазурь. Соединяем все ингредиенты, перемешиваем и ставим на маленький огонь.
4. Постоянно помешиваем, пока масса не станет горячей.
5. Выливаем глазурь на основание и отправляем в холодильник за несколько минут, чтобы верх глазури немного схватился.
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