Куриные яйца являются очень полезным и ценным продуктом, который специалисты рекомендуют есть всем, у кого нет на них аллергии. Этот продукт является главным при приготовлении омлета, яичницы, а также десертов и салатов.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов, в каком виде куриные яйца являются полезными, а в каком вредными.

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Эксперты сошлись на мнении, что полезными являются именно вареные яйца, которые лучше всего есть без соли. Очень вкусными будут также яйца пашет. Обязательно обратите внимание на то, чтобы вареные яйца имели жидкий желток при приготовлении.

А вот сырые и жареные яйца являются не только вредными, но и в случаи с сырыми, еще и опасными. Стоит отметить, что жареные яйца являются более калорийными, чем варены и, если вы готовите их на растительном масле, это настоящий источник холестерина.

Сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза, поэтому обязательно нужно мыть продукт перед тем, как хранить его в холодильнике и готовить. Лучше всего яйца мыть в растворе соды с водой.

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