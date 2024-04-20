Сытная и бюджетная запеканка из баклажанов: хватит на всю семью
Из баклажанов готовят всевозможные закуски и салаты. А если вы хотите более сытное блюдо – можно сделать запеканку. В нее даже не придется добавлять мясо.
Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Добавьте много сыра.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- моцарелла – 2 шарика
- пармезан – 100 г
- соль
- масло для обжаривания
Ингредиенты для томатного соуса:
- томаты – 500 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец, итальянские травы
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кружочками или вдоль пластинами толщиной 0,5 см.
2. Переложить в миску, подсолить и оставить на 20-30 минут – это нужно, чтобы они отдали горечь и лишнюю жидкость.
3. Промокнуть бумажным полотенцем и обжарить с двух сторон до золотистости.
4. Для томатного соуса обжарить измельченный зубчик чеснока 1-2 минуты (также можно добавить мелко нарезанный лук).
5. Добавить очищенные от кожуры и нарезанные томаты.
6. Заправить специями по вкусу.
7. Тушить 5-10 минут на медленном/среднем огне.
8. Соус должен немного загустеть.
9. На дно формы для запекания выложить 2 ст.л. томатного соуса, далее выложить жареные баклажаны, которые тоже смазать соусом.
10. Далее выложить кусочки моцареллы и посыпать пармезаном.
11. Между слоями можно добавить листики базилика.
12. Продолжить так: баклажаны/соус/сыр.
13. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут до румяности.
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