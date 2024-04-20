Из баклажанов готовят всевозможные закуски и салаты. А если вы хотите более сытное блюдо – можно сделать запеканку. В нее даже не придется добавлять мясо.

Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Добавьте много сыра.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

моцарелла – 2 шарика

пармезан – 100 г

соль

масло для обжаривания

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Ингредиенты для томатного соуса:

томаты – 500 г

чеснок – 1 зубчик

соль, перец, итальянские травы

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кружочками или вдоль пластинами толщиной 0,5 см.

2. Переложить в миску, подсолить и оставить на 20-30 минут – это нужно, чтобы они отдали горечь и лишнюю жидкость.

3. Промокнуть бумажным полотенцем и обжарить с двух сторон до золотистости.

4. Для томатного соуса обжарить измельченный зубчик чеснока 1-2 минуты (также можно добавить мелко нарезанный лук).

5. Добавить очищенные от кожуры и нарезанные томаты.

6. Заправить специями по вкусу.

7. Тушить 5-10 минут на медленном/среднем огне.

8. Соус должен немного загустеть.

9. На дно формы для запекания выложить 2 ст.л. томатного соуса, далее выложить жареные баклажаны, которые тоже смазать соусом.

10. Далее выложить кусочки моцареллы и посыпать пармезаном.

11. Между слоями можно добавить листики базилика.

12. Продолжить так: баклажаны/соус/сыр.

13. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут до румяности.

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