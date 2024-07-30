Макароны – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, например, запеканки. А еще их можно вкусно готовить с фаршем, тунцом, сыром, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из макарон, с молоком и яйцами.

Ингредиенты:

Макароны 150 г

Яйца куриные

Молоко 2,5% 250 мл

Соль и перец по вкусу

Масло сливочное 73% 1,5 ст.л

Способ приготовления:

1. Форму смажьте маслом, выложите туда вареные макароны. Разогрейте духовку до 180°С.

2. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перец и специи.

3. Залейте макароны яично-молочной смесью. Поставьте форму в духовку на 40 минут.