Сытная и бюджетная запеканка из макарон: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя запеканка

Макароны – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, например, запеканки. А еще их можно вкусно готовить с фаршем, тунцом, сыром, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из макарон, с молоком и яйцами.

Ингредиенты:

  • Макароны 150 г
  • Яйца куриные
  • Молоко 2,5% 250 мл
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло сливочное 73% 1,5 ст.л

Способ приготовления:

1. Форму смажьте маслом, выложите туда вареные макароны. Разогрейте духовку до 180°С.

2. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перец и специи. 

3. Залейте макароны яично-молочной смесью. Поставьте форму в духовку на 40 минут.

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