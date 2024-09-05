Сытная картофельная запеканка с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на обед
Кроме привычного пюре из картофеля на обед можно приготовить сытную запеканку. Вы потратите на такое блюдо минимум времени, а хватит его на всю семью. Пока блюдо в духовке – вы сможете заниматься своими делами.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Мясо можно выбрать любое.
Ингредиенты:
- картофель
- томатный соус с частицами помидоров (или кетчуп и отдельно помидоры дольками)
- кукуруза
- ветчина/бекон/любая любимая колбаса
- хорошо плавящийся сыр
- соль, перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать долькам.
2. Добавить соль и перец, варить почти до готовности.
3. Кубиками нарезаем ветчину (может быть бекон или любая колбаса).
4. На большой терке натереть сыр.
5. Готовый картофель положить в форму.
6. Сверху добавить томатный соус (или кетчуп и наверх помидоры) далее ветчина, кукуруза и сыр.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 25.
8. По желанию добавить зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: