Кроме привычного пюре из картофеля на обед можно приготовить сытную запеканку. Вы потратите на такое блюдо минимум времени, а хватит его на всю семью. Пока блюдо в духовке – вы сможете заниматься своими делами.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Мясо можно выбрать любое.

Ингредиенты:

картофель

томатный соус с частицами помидоров (или кетчуп и отдельно помидоры дольками)

кукуруза

ветчина/бекон/любая любимая колбаса

хорошо плавящийся сыр

соль, перец – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать долькам.

2. Добавить соль и перец, варить почти до готовности.

3. Кубиками нарезаем ветчину (может быть бекон или любая колбаса).

4. На большой терке натереть сыр.

5. Готовый картофель положить в форму.

6. Сверху добавить томатный соус (или кетчуп и наверх помидоры) далее ветчина, кукуруза и сыр.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 25.

8. По желанию добавить зелень.

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