Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед
Киш – сытный французский пирог с курицей и грибами. Для обеда – это именно то, что нужно. В основе – обычное песочное тесто, которое вы приготовите за считанные минуты.
Как приготовить сытный киш с курицей и грибами на обед рассказала фудблогер Анастасия (healthydemure) на своей странице в Instagram. Для того, чтобы поесть и не чувствовать голод, будет достаточно одного кусочка.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- сливочное масло – 125 г
- яйца – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- ледяная вода – 40 мл.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 350 г
- шампиньоны – 250 г
- лук – 50 г
- сливочное масло – 30 г
Ингредиенты для заливки:
- сыр – 55 г
- яйца – 2 шт.
- сливки 15% – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Муку перетереть со сливочным маслом.
2. Добавьте другие ингредиенты и замесите тесто.
3. Раскатать тесто в пласт, переместить на пергамент.
4. Переложить в форму, сформировать бортики и сделать проколы вилкой.
5. Обжарить лук, шампиньоны и куриное филе на сливочном масле.
6. Сыр натереть на терке, добавить яйца и сливки, смешать.
7. Добавить соль и специи.
8. Выложить начинку на тесто, добавить заливку и отправить выпекаться в духовке при 180 градусах на 45 минут.
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