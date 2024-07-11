Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

Киш – сытный французский пирог с курицей и грибами. Для обеда – это именно то, что нужно. В основе – обычное песочное тесто, которое вы приготовите за считанные минуты.

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Как приготовить сытный киш с курицей и грибами на обед рассказала фудблогер Анастасия (healthydemure) на своей странице в Instagram. Для того, чтобы поесть и не чувствовать голод, будет достаточно одного кусочка.

Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты для теста:

  • мука – 250 г
  • сливочное масло – 125 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • ледяная вода – 40 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • куриное филе – 350 г
  • шампиньоны – 250 г
  • лук – 50 г
  • сливочное масло – 30 г

Ингредиенты для заливки:

  • сыр – 55 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливки 15% – 100 мл.

Способ приготовления:

Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

1. Муку перетереть со сливочным маслом.

2. Добавьте другие ингредиенты и замесите тесто.

Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

3. Раскатать тесто в пласт, переместить на пергамент.

4. Переложить в форму, сформировать бортики и сделать проколы вилкой.

Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

5. Обжарить лук, шампиньоны и куриное филе на сливочном масле.

Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

6. Сыр натереть на терке, добавить яйца и сливки, смешать.

Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

7. Добавить соль и специи.

8. Выложить начинку на тесто, добавить заливку и отправить выпекаться в духовке при 180 градусах на 45 минут.

Сытный киш с курицей и грибами на песочном тесте: обязательно приготовьте на обед

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