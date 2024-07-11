Киш – сытный французский пирог с курицей и грибами. Для обеда – это именно то, что нужно. В основе – обычное песочное тесто, которое вы приготовите за считанные минуты.

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Как приготовить сытный киш с курицей и грибами на обед рассказала фудблогер Анастасия (healthydemure) на своей странице в Instagram. Для того, чтобы поесть и не чувствовать голод, будет достаточно одного кусочка.

Ингредиенты для теста:

мука – 250 г

сливочное масло – 125 г

яйца – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

ледяная вода – 40 мл.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 350 г

шампиньоны – 250 г

лук – 50 г

сливочное масло – 30 г

Ингредиенты для заливки:

сыр – 55 г

яйца – 2 шт.

сливки 15% – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Муку перетереть со сливочным маслом.

2. Добавьте другие ингредиенты и замесите тесто.

3. Раскатать тесто в пласт, переместить на пергамент.

4. Переложить в форму, сформировать бортики и сделать проколы вилкой.

5. Обжарить лук, шампиньоны и куриное филе на сливочном масле.

6. Сыр натереть на терке, добавить яйца и сливки, смешать.

7. Добавить соль и специи.

8. Выложить начинку на тесто, добавить заливку и отправить выпекаться в духовке при 180 градусах на 45 минут.

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