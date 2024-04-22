Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

Лазанья – традиционное итальянское блюдо, которое подают во многих ресторанах мира. Но в домашних условиях его тоже очень легко сделать, если приобрести специальные макаронные листы. Вам нужно будет только приготовить соусы и все запечь.

Идея приготовления лазаньи с фаршем и грибами опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (zhanna.humeniuk) в Instagram. Сверху добавьте много натертого сыра.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

Ингредиенты:

  • фарш свинины – 1 кг
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
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  • морковь – 1 средняя
  • шампиньоны – 7-8 крупных
  • сыр твердый – 250 г
  • крем-сырь – 300 г
  • вода – 500 мл.
  • соус томатный – 350 мл.
  • листья лазаньи

Способ приготовления:

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

1. Мелко нарезать лук, чеснок, шампиньоны, морковь натереть на мелкую терку.

2. В отдельную емкость натереть сыр.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

3. Для мясного соуса на разогретой сковороде обжарить шампиньоны до того момента, чтобы грибы выпустили всю лишнюю воду.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

4. Далее добавить жареный лук и чеснок, а в конце добавить тертую морковь.

5. Тушить овощи под закрытой крышкой буквально 3 минуты.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

6. После этого добавить фарш.

7. Весь мясной соус жарить на маленьком огне под закрытой крышкой до полуготовности.

8. В конце добавить томатный соус.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

9. Для сливочного соуса в емкость положить 300 г сливочного крем-сыра, туда же долить 500 миллилитров воды и довести до кипения на маленьком огне.

10. На дно формы положить листья лазаньи, на них щедро полить мясным соусом.

11. Дальше сливочный соус и еще немного тертого сыра.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

12. Весь процесс повторить пока не закончится начинка.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

13. Форму сверху накрыть фольгой, поставить в разогретую духовку до 180 градусов ориентировочно на 40-50 минут, а за 10 минут до готовности снять фольгу.

14. Посыпать щедро тертым сыром и поставить в духовку до полной готовности лазаньи.

Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях

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