Сытная лазанья для обеда: как приготовить ресторанное блюдо в домашних условиях
Лазанья – традиционное итальянское блюдо, которое подают во многих ресторанах мира. Но в домашних условиях его тоже очень легко сделать, если приобрести специальные макаронные листы. Вам нужно будет только приготовить соусы и все запечь.
Идея приготовления лазаньи с фаршем и грибами опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (zhanna.humeniuk) в Instagram. Сверху добавьте много натертого сыра.
Ингредиенты:
- фарш свинины – 1 кг
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- морковь – 1 средняя
- шампиньоны – 7-8 крупных
- сыр твердый – 250 г
- крем-сырь – 300 г
- вода – 500 мл.
- соус томатный – 350 мл.
- листья лазаньи
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать лук, чеснок, шампиньоны, морковь натереть на мелкую терку.
2. В отдельную емкость натереть сыр.
3. Для мясного соуса на разогретой сковороде обжарить шампиньоны до того момента, чтобы грибы выпустили всю лишнюю воду.
4. Далее добавить жареный лук и чеснок, а в конце добавить тертую морковь.
5. Тушить овощи под закрытой крышкой буквально 3 минуты.
6. После этого добавить фарш.
7. Весь мясной соус жарить на маленьком огне под закрытой крышкой до полуготовности.
8. В конце добавить томатный соус.
9. Для сливочного соуса в емкость положить 300 г сливочного крем-сыра, туда же долить 500 миллилитров воды и довести до кипения на маленьком огне.
10. На дно формы положить листья лазаньи, на них щедро полить мясным соусом.
11. Дальше сливочный соус и еще немного тертого сыра.
12. Весь процесс повторить пока не закончится начинка.
13. Форму сверху накрыть фольгой, поставить в разогретую духовку до 180 градусов ориентировочно на 40-50 минут, а за 10 минут до готовности снять фольгу.
14. Посыпать щедро тертым сыром и поставить в духовку до полной готовности лазаньи.
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