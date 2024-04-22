Лазанья – традиционное итальянское блюдо, которое подают во многих ресторанах мира. Но в домашних условиях его тоже очень легко сделать, если приобрести специальные макаронные листы. Вам нужно будет только приготовить соусы и все запечь.

Идея приготовления лазаньи с фаршем и грибами опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (zhanna.humeniuk) в Instagram. Сверху добавьте много натертого сыра.

Ингредиенты:

фарш свинины – 1 кг

лук – 1 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

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морковь – 1 средняя

шампиньоны – 7-8 крупных

сыр твердый – 250 г

крем-сырь – 300 г

вода – 500 мл.

соус томатный – 350 мл.

листья лазаньи

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук, чеснок, шампиньоны, морковь натереть на мелкую терку.

2. В отдельную емкость натереть сыр.

3. Для мясного соуса на разогретой сковороде обжарить шампиньоны до того момента, чтобы грибы выпустили всю лишнюю воду.

4. Далее добавить жареный лук и чеснок, а в конце добавить тертую морковь.

5. Тушить овощи под закрытой крышкой буквально 3 минуты.

6. После этого добавить фарш.

7. Весь мясной соус жарить на маленьком огне под закрытой крышкой до полуготовности.

8. В конце добавить томатный соус.

9. Для сливочного соуса в емкость положить 300 г сливочного крем-сыра, туда же долить 500 миллилитров воды и довести до кипения на маленьком огне.

10. На дно формы положить листья лазаньи, на них щедро полить мясным соусом.

11. Дальше сливочный соус и еще немного тертого сыра.

12. Весь процесс повторить пока не закончится начинка.

13. Форму сверху накрыть фольгой, поставить в разогретую духовку до 180 градусов ориентировочно на 40-50 минут, а за 10 минут до готовности снять фольгу.

14. Посыпать щедро тертым сыром и поставить в духовку до полной готовности лазаньи.

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