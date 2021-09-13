Ленивая запеканка с мясом, сыром и овощами: просто и быстро
Запеканка – универсальное блюдо, в котором можно сочетать любые начинки и любимые продукты. Это может быть мясное блюдо, просто овощное или сладкое – творожное. Но даже все эти продукты можно совместить.
Сегодня редакция FoоdOboz делится идеей приготовления мини-запеканки с творогом, мясом и овощами, которая готовится очень быстро, может стать сытным завтраком и полноценным обедом.
Рецепт мини-запеканки
Ингредиенты: ⠀
Творог 150-200 г
Способ приготовления: ⠀
Мелко нарезать мясо или колбасу.
Мелко нарезать лук.
Перемешать все ингредиенты.
Выпекать 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов.
Ингредиенты: ⠀
Творог 150-200 г
Яйца 4 шт ⠀
Лук – 1 шт ⠀
Любое мясо или колбаса – 150-200 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления: ⠀
Мелко нарезать мясо или колбасу.
Мелко нарезать лук.
Перемешать все ингредиенты.
Выпекать 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов.
Творожная запеканка с помидорами
Ингредиенты:
Творог обезжиренный – 200 г
Яйца – 2 шт
Помидор – 1 шт
Творог нежирный – 50 г
Зелень – 2 ст. л (петрушка, базилик)
Соль, перец – по вкусу
Йогурт – 1 ч.л
Способ приготовления:
Творог растереть с яйцами, добавить нарезанный кубиками помидор, зелень, тертый на крупной терке сыр.
Выложить массу в формочки для кексов, заполняя их полностью.
Поместить в разогретую до 200 градусов духовку до золотистой корочки.
Вынуть из духовки и дать остыть.
Когда центр запеканок немного осядет, капнуть в него 1 ч. л йогурта. Сверху добавить зелень.
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