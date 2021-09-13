Ленивая запеканка с мясом, сыром и овощами: просто и быстро

Запеканка – универсальное блюдо, в котором можно сочетать любые начинки и любимые продукты. Это может быть мясное блюдо, просто овощное или сладкое – творожное. Но даже все эти продукты можно совместить.

Сегодня редакция FoоdOboz делится идеей приготовления мини-запеканки с творогом, мясом и овощами, которая готовится очень быстро, может стать сытным завтраком и полноценным обедом.

Рецепт мини-запеканки

Ингредиенты: ⠀

Творог 150-200 г

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Яйца 4 шт ⠀

Лук – 1 шт ⠀

Любое мясо или колбаса – 150-200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: ⠀

Мелко нарезать мясо или колбасу. Мелко нарезать лук. Перемешать все ингредиенты. Выпекать 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов.

Ингредиенты: ⠀

Творог 150-200 г

Яйца 4 шт ⠀

Лук – 1 шт ⠀

Любое мясо или колбаса – 150-200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: ⠀

Мелко нарезать мясо или колбасу. Мелко нарезать лук. Перемешать все ингредиенты. Выпекать 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов.

Творожная запеканка с помидорами

Ингредиенты:

Творог обезжиренный – 200 г

Яйца – 2 шт

Помидор – 1 шт

Творог нежирный – 50 г

Зелень – 2 ст. л (петрушка, базилик)

Соль, перец – по вкусу

Йогурт – 1 ч.л

Способ приготовления:

Творог растереть с яйцами, добавить нарезанный кубиками помидор, зелень, тертый на крупной терке сыр. Выложить массу в формочки для кексов, заполняя их полностью. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку до золотистой корочки. Вынуть из духовки и дать остыть. Когда центр запеканок немного осядет, капнуть в него 1 ч. л йогурта. Сверху добавить зелень.

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