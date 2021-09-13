Ленивая запеканка с мясом, сыром и овощами: просто и быстро

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Ленивая запеканка с мясом, сыром и овощами: просто и быстро

Запеканка – универсальное блюдо, в котором можно сочетать любые начинки и любимые продукты. Это может быть мясное блюдо, просто овощное или сладкое – творожное. Но даже все эти продукты можно совместить.

Сегодня редакция FoоdOboz делится идеей приготовления мини-запеканки с творогом, мясом и овощами, которая готовится очень быстро, может стать сытным завтраком и полноценным обедом.

Рецепт мини-запеканки

Ингреденты для запеканки – мясо и лук

Ингредиенты: ⠀

  • Творог 150-200 г

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Способ приготовления: ⠀

  1. Мелко нарезать мясо или колбасу.

  2. Мелко нарезать лук.

  3. Перемешать все ингредиенты.

  4. Выпекать 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов.

Ингредиенты: ⠀

  • Творог 150-200 г

  • Яйца 4 шт ⠀

  • Лук – 1 шт ⠀

  • Любое мясо или колбаса – 150-200 г

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: ⠀

  1. Мелко нарезать мясо или колбасу.

  2. Мелко нарезать лук.

  3. Перемешать все ингредиенты.

  4. Выпекать 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов.

Творожная запеканка с помидорами

Творожная мини-запеканка с помидорами

Ингредиенты:

  • Творог обезжиренный – 200 г

  • Яйца – 2 шт

  • Помидор – 1 шт

  • Творог нежирный – 50 г

  • Зелень – 2 ст. л (петрушка, базилик)

  • Соль, перец – по вкусу

  • Йогурт – 1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Творог растереть с яйцами, добавить нарезанный кубиками помидор, зелень, тертый на крупной терке сыр.

  2. Выложить массу в формочки для кексов, заполняя их полностью.

  3. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку до золотистой корочки.

  4. Вынуть из духовки и дать остыть.

  5. Когда центр запеканок немного осядет, капнуть в него 1 ч. л йогурта. Сверху добавить зелень.

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