Сытная юшка из сушеных грибов: как правильно приготовить первое блюдо
Первые блюда – это важный элемент украинской кухни. Кроме знаменитого борща и разнообразных супов, неотъемлемой частью являются юшки. Их готовят преимущественно на основе овощей, рыбы, грибов или мяса. В целом юшку можно использовать как основу для других блюд, или как самостоятельное.
Фудблогер Ольга Павленко (opium_foodie) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грибной юшки.
Ингредиенты:
сушеные грибы – 50 г
кипяток – 300 мл
картофель – 450 г
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
сметана – 200 г
мука – 1 ст. л.
плавленый сырок – 1 п
паприка – 1 ч. л.
вода – 1,5-2 л
Способ приготовления:
1. Грибы залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 30 минут.
2. Процедить грибы через сито, но отвар не выливать.
3. Грибы порезать.
4. Порезать картофель. Положить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту.
5. Параллельно поставить жариться грибы. Приблизительно несколько минут.
6. Готовые грибы добавить в картофель. Посолить. Варить на слабом огне.
7. Порезать морковь с луком. Обжарить овощи до мягкости. Посолить.
8. Овощи отодвинуть на одну сторону сковороды, на другую добавить немного растительного масла и насыпать муку. Жарить до светлого коричневого цвета.
9. Смешать муку с овощами. Добавить паприку. Перемешайте и жарьте 1 минуту.
10. Добавить сметану. Тушить 3-4 минуты.
11. Натереть или порезать творожок. Добавить в массу.
12. Одновременно налить грибной отвар.
13. Добавить перец и тушить несколько минут.
14. Получившуюся массу налить к картофелю. Перемешать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: