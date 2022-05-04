Первые блюда – это важный элемент украинской кухни. Кроме знаменитого борща и разнообразных супов, неотъемлемой частью являются юшки. Их готовят преимущественно на основе овощей, рыбы, грибов или мяса. В целом юшку можно использовать как основу для других блюд, или как самостоятельное.

Фудблогер Ольга Павленко (opium_foodie) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грибной юшки.

Ингредиенты:

сушеные грибы – 50 г

кипяток – 300 мл

картофель – 450 г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

сметана – 200 г

мука – 1 ст. л.

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плавленый сырок – 1 п

паприка – 1 ч. л.

вода – 1,5-2 л

Способ приготовления:

1. Грибы залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 30 минут.

2. Процедить грибы через сито, но отвар не выливать.

3. Грибы порезать.

4. Порезать картофель. Положить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту.

5. Параллельно поставить жариться грибы. Приблизительно несколько минут.

6. Готовые грибы добавить в картофель. Посолить. Варить на слабом огне.

7. Порезать морковь с луком. Обжарить овощи до мягкости. Посолить.

8. Овощи отодвинуть на одну сторону сковороды, на другую добавить немного растительного масла и насыпать муку. Жарить до светлого коричневого цвета.

9. Смешать муку с овощами. Добавить паприку. Перемешайте и жарьте 1 минуту.

10. Добавить сметану. Тушить 3-4 минуты.

11. Натереть или порезать творожок. Добавить в массу.

12. Одновременно налить грибной отвар.

13. Добавить перец и тушить несколько минут.

14. Получившуюся массу налить к картофелю. Перемешать.

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