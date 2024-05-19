Кроме традиционного картофельного пюре, заливного и запеченного мяса на праздничном столе должны быть легкие закуски. На этот случай отлично подходит обычный лаваш. В него можно завернуть любую вкусную начинку и просто порезать на рулетики.

Идея приготовления быстрой закуски из лаваша опубликована на кулинарной странице bude_smachno_razom в Instagram. Для такого блюда вам понадобится максимум 5 минут.

Ингредиенты:

лаваш

крем-сыр

листья салата

сыр твердый

помидор черри

Видео дня

моцарелла мини

шпажки

Способ приготовления:

1. Лаваш смазать кремом-сыром.

2. Разрезать на полоски.

3. Сверху выложить листья салата, сыр.

4. Свернуть до конца.

5. Закрепить шпажкой и помидором.

6. Можно таким способом приготовить лаваш с любой начинкой, которая есть в холодильнике.

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