Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
81
Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

Кроме традиционного картофельного пюре, заливного и запеченного мяса на праздничном столе должны быть легкие закуски. На этот случай отлично подходит обычный лаваш. В него можно завернуть любую вкусную начинку и просто порезать на рулетики.

Идея приготовления быстрой закуски из лаваша опубликована на кулинарной странице bude_smachno_razom в Instagram. Для такого блюда вам понадобится максимум 5 минут.

Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • лаваш
  • крем-сыр
  • листья салата
  • сыр твердый
  • помидор черри
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  • моцарелла мини
  • шпажки

Способ приготовления:

Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

1. Лаваш смазать кремом-сыром.

2. Разрезать на полоски.

Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

3. Сверху выложить листья салата, сыр.

Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

4. Свернуть до конца.

Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

5. Закрепить шпажкой и помидором.

Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно

6. Можно таким способом приготовить лаваш с любой начинкой, которая есть в холодильнике.

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