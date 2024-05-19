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Сытная закуска за 5 минут из лаваша: готовится элементарно
Кроме традиционного картофельного пюре, заливного и запеченного мяса на праздничном столе должны быть легкие закуски. На этот случай отлично подходит обычный лаваш. В него можно завернуть любую вкусную начинку и просто порезать на рулетики.
Идея приготовления быстрой закуски из лаваша опубликована на кулинарной странице bude_smachno_razom в Instagram. Для такого блюда вам понадобится максимум 5 минут.
Ингредиенты:
- лаваш
- крем-сыр
- листья салата
- сыр твердый
- помидор черри
- моцарелла мини
- шпажки
Способ приготовления:
1. Лаваш смазать кремом-сыром.
2. Разрезать на полоски.
3. Сверху выложить листья салата, сыр.
4. Свернуть до конца.
5. Закрепить шпажкой и помидором.
6. Можно таким способом приготовить лаваш с любой начинкой, которая есть в холодильнике.
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