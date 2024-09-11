Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

Баклажаны – это отличная основа для сытного обеда. Из такого овоща можно приготовить очень простую и быструю запеканку. Добавьте много сыра, а также помидоры для сочности. Такого блюда точно хватит на всю семью.

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Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Чистить баклажаны не придется.

Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

Ингредиенты:

  • баклажаны – 500 г
  • фарш из куриного филе – 500 г
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр твердый – 180 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубца.
  • паста томатно – 1 ст. л.
  • масло – 4 ст.л.
  • соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

1. Баклажаны нарезать пластинками, смазать растительным маслом.

2. Запекать в духовке около 15 минут.

3. Лук с чесноком обжарить на капле растительного масла.

Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

4. Добавить фарш и специи, готовить еще около 5 минут.

5. Помидоры ошпарить кипятком.

Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

6. Снять кожу, порезать кубиком.

7. Добавить в фарш вместе с томатной пастой. Тушить еще около 10 минут.

Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

8. Выложить слоями: баклажан, начинка, баклажан, начинка.

9. Сверху посыпать тертым сыром, добавить череды половинками.

Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

10. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

11. Подавать со свежей зеленью.

Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро

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