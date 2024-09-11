Сытная запеканка из баклажанов на обед: готовится очень быстро
Баклажаны – это отличная основа для сытного обеда. Из такого овоща можно приготовить очень простую и быструю запеканку. Добавьте много сыра, а также помидоры для сочности. Такого блюда точно хватит на всю семью.
Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Чистить баклажаны не придется.
Ингредиенты:
- баклажаны – 500 г
- фарш из куриного филе – 500 г
- помидоры – 2 шт.
- сыр твердый – 180 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубца.
- паста томатно – 1 ст. л.
- масло – 4 ст.л.
- соль, перец, зелень.
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать пластинками, смазать растительным маслом.
2. Запекать в духовке около 15 минут.
3. Лук с чесноком обжарить на капле растительного масла.
4. Добавить фарш и специи, готовить еще около 5 минут.
5. Помидоры ошпарить кипятком.
6. Снять кожу, порезать кубиком.
7. Добавить в фарш вместе с томатной пастой. Тушить еще около 10 минут.
8. Выложить слоями: баклажан, начинка, баклажан, начинка.
9. Сверху посыпать тертым сыром, добавить череды половинками.
10. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
11. Подавать со свежей зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: