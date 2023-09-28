Слойки – это ароматные и пышные булочки с начинкой. Она может быть как сладкая – вишни, творог, ягоды, банан, шоколад или яблоки, так и соленая – мясо, фарш, капуста, картофель или субпродукты. Из приятного – для блюда не нужно готовить тесто, ведь в основе слоек – уже готовое слоеное.

Фудблогер Диана Домович (diana.domovych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных слоек с капустой.

Ингредиенты:

капуста

морковь

томатная паста + вода + соль

слоеное тесто

яйцо

кунжут

Способ приготовления:

1. Для начала нужно капусту нашинковать ножом, морковь натереть на терке. Обжарить овощи вместе в течение 5 минут.

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2. Между тем смешать томатную пасту, воду и соль. Залить овощи и готовить их к мягкости и выпариванию жидкости.

3. Готовое тесто разморозить, немного раскатать и порезать в виде квадратов среднего размера.

4. На каждый квадратик выложить готовую начинку и завернуть в треугольник. Выложить слойки на противень, смазать яйцом и посыпать кунжутом.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!

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