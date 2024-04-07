Чтобы блюдо получилось вкусным и сытным – в нем не обязательно должно быть мясо. Достаточно использовать разнообразные овощи и яичную заливку. Запеканка будет очень питательной, и ее хватит на всю семью.

Идея приготовления бюджетной и сытной запеканки без мяса опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Из специй понадобятся только соль и перец.

Ингредиенты:

яйца куриные – 4 шт.

морковь – 130 г

брокколи – 300 г.

сыр твердый – 120 г.

соль, любимые специи – по вкусу.

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Способ приготовления:

1. Брокколи отвариваем несколько минут.

2. Добавить тертую морковь и сыр.

3. Взбить яйца.

4. Добавить любимые специи.

5. Тщательно перемешать, посыпаем тертым сыром.

6. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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