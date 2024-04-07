Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить

Чтобы блюдо получилось вкусным и сытным – в нем не обязательно должно быть мясо. Достаточно использовать разнообразные овощи и яичную заливку. Запеканка будет очень питательной, и ее хватит на всю семью.

Идея приготовления бюджетной и сытной запеканки без мяса опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Из специй понадобятся только соль и перец.

Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 4 шт.
  • морковь – 130 г
  • брокколи – 300 г.
  • сыр твердый – 120 г.
  • соль, любимые специи – по вкусу.
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Способ приготовления:

Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить

1. Брокколи отвариваем несколько минут.

2. Добавить тертую морковь и сыр.

Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить

3. Взбить яйца.

Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить

4. Добавить любимые специи.

5. Тщательно перемешать, посыпаем тертым сыром.

Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить

6. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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