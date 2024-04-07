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Сытное блюдо за копейки без мяса: из чего приготовить
Чтобы блюдо получилось вкусным и сытным – в нем не обязательно должно быть мясо. Достаточно использовать разнообразные овощи и яичную заливку. Запеканка будет очень питательной, и ее хватит на всю семью.
Идея приготовления бюджетной и сытной запеканки без мяса опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Из специй понадобятся только соль и перец.
Ингредиенты:
- яйца куриные – 4 шт.
- морковь – 130 г
- брокколи – 300 г.
- сыр твердый – 120 г.
- соль, любимые специи – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Брокколи отвариваем несколько минут.
2. Добавить тертую морковь и сыр.
3. Взбить яйца.
4. Добавить любимые специи.
5. Тщательно перемешать, посыпаем тертым сыром.
6. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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