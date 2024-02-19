Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное
Когда организму нужно разгрузиться с мясом – это не всегда лучший вариант. После них очень часто ощущается тяжесть. Поэтому на помощь приходят овощи.
Идея приготовления полезной и сытной запеканки из брокколи и кабачков опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram.
Ингредиенты:
- 400 г брокколи (34 ккал на 100 г).
- соль
- 2 кабачка
- растительное масло
- соль, черный перец.
- 3 яйца
- 100 г сметаны или сливок
- 50-80 г твердого сыра
Способ приготовления:
1. Брокколи разрезать.
2. Выложить в кипящую подсоленную воду и варить около 4 минут.
3. Выложить ее в форму.
4. Нарезать кабачки и обжарить на сковороде.
5. Посолить и поперчить по вкусу.
6. Готовить к золотистому цвету, выложить в форму.
7. Выбить в миску 3 яйца, добавить 100 г сметаны или сливок.
8. Перемешать и вылить на брокколи с кабачками. Сверху можно посыпать натертым твердым сыром.
9. Поставить в разогрев до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.
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