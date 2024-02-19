Когда организму нужно разгрузиться с мясом – это не всегда лучший вариант. После них очень часто ощущается тяжесть. Поэтому на помощь приходят овощи.

Идея приготовления полезной и сытной запеканки из брокколи и кабачков опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram.

Ингредиенты:

400 г брокколи (34 ккал на 100 г).

соль

2 кабачка

растительное масло

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соль, черный перец.

3 яйца

100 г сметаны или сливок

50-80 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. Брокколи разрезать.

2. Выложить в кипящую подсоленную воду и варить около 4 минут.

3. Выложить ее в форму.

4. Нарезать кабачки и обжарить на сковороде.

5. Посолить и поперчить по вкусу.

6. Готовить к золотистому цвету, выложить в форму.

7. Выбить в миску 3 яйца, добавить 100 г сметаны или сливок.

8. Перемешать и вылить на брокколи с кабачками. Сверху можно посыпать натертым твердым сыром.

9. Поставить в разогрев до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

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