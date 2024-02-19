Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

Когда организму нужно разгрузиться с мясом – это не всегда лучший вариант. После них очень часто ощущается тяжесть. Поэтому на помощь приходят овощи.

Идея приготовления полезной и сытной запеканки из брокколи и кабачков опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram.

Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

Ингредиенты:

  • 400 г брокколи (34 ккал на 100 г).
  • соль
  • 2 кабачка
  • растительное масло
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  • соль, черный перец.
  • 3 яйца
  • 100 г сметаны или сливок
  • 50-80 г твердого сыра

Способ приготовления:

Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

1. Брокколи разрезать.

2. Выложить в кипящую подсоленную воду и варить около 4 минут.

Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

3. Выложить ее в форму.

4. Нарезать кабачки и обжарить на сковороде.

Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

5. Посолить и поперчить по вкусу.

6. Готовить к золотистому цвету, выложить в форму.

Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

7. Выбить в миску 3 яйца, добавить 100 г сметаны или сливок.

8. Перемешать и вылить на брокколи с кабачками. Сверху можно посыпать натертым твердым сыром.

Сытное и бюджетное блюдо, которое готовится без мяса: еще и очень полезное

9. Поставить в разогрев до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

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