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Сытные горячие бутерброды на сковороде: рецепт блюда для быстрого перекуса
Горячие бутерброды можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Для начинки можно использовать колбасу, сыр, овощи, зелень, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- сыр с оливками
- тартин с орехом
- колбаса
- зелень
Способ приготовления:
1. Сковороду присыпьте сыром, ждем, когда он расплавится, выложите 2 кусочка хлеба, переверните и кладем начинку по вкусу.
2. Разрежьте пополам и можно есть!
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