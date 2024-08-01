Сытные горячие бутерброды на сковороде: рецепт блюда для быстрого перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Сытные горячие бутерброды на сковороде: рецепт блюда для быстрого перекуса

Горячие бутерброды можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Для начинки можно использовать колбасу, сыр, овощи, зелень, соусы. 

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Вкусные горячие бутерброды для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении горячих бутербродов. 

Рецепт бутербродов

Ингредиенты: 

  • сыр с оливками
  • тартин с орехом
  • колбаса
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Сковороду присыпьте сыром, ждем, когда он расплавится, выложите 2 кусочка хлеба, переверните и кладем начинку по вкусу.

Ингредиенты для бутербродов

2. Разрежьте пополам и можно есть!

Готовые бутерброды

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