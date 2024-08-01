Горячие бутерброды можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Для начинки можно использовать колбасу, сыр, овощи, зелень, соусы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

сыр с оливками

тартин с орехом

колбаса

зелень

Способ приготовления:

1. Сковороду присыпьте сыром, ждем, когда он расплавится, выложите 2 кусочка хлеба, переверните и кладем начинку по вкусу.

2. Разрежьте пополам и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: