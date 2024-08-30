Сытные горячие бутерброды с кабачком и сыром: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сытные горячие бутерброды с кабачком и сыром: рецепт блюда для перекуса

Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного перекуса, которые к тому же очень быстро готовятся. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с кабачком, морковью и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • хлеб
  • кабачок 300 г
  • морковь 60 г
  • моцарелла 40 г
  • сметана 20 г
  • чеснок 2 зуб. 
  • соль
  • перец чесночный 

Способ приготовления:

1. Кабачок и морковь натрите их мелкой терке, не отжимайте. Добавьте чеснок, соль, зелень, моцареллу и сметану. Вымешайте эту массу. С нее будет вкусная начинка.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на хлеб и поставьте запекаться в духовку при 180 С всего 20 минут.

Готовые бутерброды

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