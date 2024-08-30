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Сытные горячие бутерброды с кабачком и сыром: рецепт блюда для перекуса
Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного перекуса, которые к тому же очень быстро готовятся. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с кабачком, морковью и сыром.
Ингредиенты:
- хлеб
- кабачок 300 г
- морковь 60 г
- моцарелла 40 г
- сметана 20 г
- чеснок 2 зуб.
- соль
- перец чесночный
Способ приготовления:
1. Кабачок и морковь натрите их мелкой терке, не отжимайте. Добавьте чеснок, соль, зелень, моцареллу и сметану. Вымешайте эту массу. С нее будет вкусная начинка.
2. Выложите начинку на хлеб и поставьте запекаться в духовку при 180 С всего 20 минут.
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