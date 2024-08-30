Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного перекуса, которые к тому же очень быстро готовятся. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с кабачком, морковью и сыром.

Ингредиенты:

хлеб

кабачок 300 г

морковь 60 г

моцарелла 40 г

сметана 20 г

чеснок 2 зуб.

соль

перец чесночный

Способ приготовления:

1. Кабачок и морковь натрите их мелкой терке, не отжимайте. Добавьте чеснок, соль, зелень, моцареллу и сметану. Вымешайте эту массу. С нее будет вкусная начинка.

2. Выложите начинку на хлеб и поставьте запекаться в духовку при 180 С всего 20 минут.

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